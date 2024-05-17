¡Ö¼ó¤Ä¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡×¤Ç57ºÐÃËÀ¤¬»àË´¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¡Ö²¿ÅÙ¤âÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¿¡×¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¡¦½Å·Ä»Ô¤Ç¡Ö¼ó¤Ä¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µÀ¯ÉÜ¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îß°ÞÜ¿·Ê¹¤¬16ÆüÉÕ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¼ó¤Ä¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡×¤È¤ÏÌÚ¤Ê¤É¤«¤éÄß¤ê²¼¤²¤¿´ï¶ñ¤ò¤¢¤´¤Î²¼¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¡¢ÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤¿¤êÂÎ¤òÉâ¤«¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¼ó¤ò¤Ä¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÊýË¡¤À¡£
»ö¸Î¤ÏÆ±»Ô墊¹¾¸©À¡·ÌÄÃ¤ÎÃÄÃÏ¤ÎÉßÃÏÆâ¤Çµ¯¤¤¿¡£¾Ü¤·¤¤»à°ø¤Ê¤É¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬ÃËÀ¤Ï¸½¾ì¤Ç»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÎÏ¤ò¤«¤±²á¤®¤¿¡×¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¡£¼ó¤Ä¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹
ÃÏ¸µÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤Ï57ºÐ¡£ÃËÀ¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¡¼¥×¤Ï»ý»²¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤â¤È¤â¤ÈÍ·¶ñ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÍè¤Ï¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Ö¤é²¼¤¬¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡Ö¼ó¤Ä¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡Ö·ÛÄÇ¤Î¤±¤ó°ú¤Î¸¶Íý¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿À·Ð¤äÀÔÄÇ¤òÂ»½ý¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¡·ÌÄÃ¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â´í¸±¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤Å¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Êº£¸å¡Ë·Ù¹ðÈÄ¤òºîÀ®¤·¤Æ¡Ê´í¸±À¤ò¡Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë