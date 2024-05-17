£Ó¡õ£Ð500 ·îÎã¥ì¥Ýー¥È ― ¾ï¾¡³¹Æ»¤òÎ¥Ã¦¡¢°ì»þ¥µ¥Ýー¥È¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤ë (2) ―
¡ü¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¡û4·î¤Ï2024Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤Î¾å¾º¡Ê10.16¡ó¡¢ÇÛÅö¹þ¤ß¤Î¥Èー¥¿¥ë¥ê¥¿ー¥ó¤Ï10.56¡ó¡Ë¤ò»î¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤ÈÀ¯ºö¶âÍø¤ò¡Ö¤è¤ê¹â¤¯¤è¤êÄ¹¤¯¡×°Ý»ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤ÎÉü³è¤Ø¤Î·üÇ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÃæÅì¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÊ¶Áè¤¬¤¢¤ê¡¢¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¹³µÄ±¿Æ°¡Ê¤½¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÀ¯ºö¤Ø¤Î±Æ¶Á¡Ë¤¬ºÆ¤ÓÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ô¾ì¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï·è»»È¯É½¤Ç¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡ÊÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï77¡ó¡Ë¡¢¶ÈÀÓ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ï¥³¥¹¥È¤È¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ò¤á¤°¤ë·üÇ°¤òÈ¿±Ç¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥°¥Ë¥Õ¥£¥»¥ó¥È¡¦¥»¥Ö¥óÌÃÊÁ¤¬£Ó¡õ£Ð500»Ø¿ô ¤ÎÇ¯½éÍè¾å¾ºÎ¨¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï51¡ó¤È¡¢2023Ç¯¤Î62¡ó¤«¤éÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡ÊÇ¯½éÍè11.5¡ó²¼Íî¡Ë¤È¥Æ¥¹¥é¡ÊÆ±26.2¡ó²¼Íî¡Ë¤ò½ü¤¯5ÌÃÊÁ¤ÏÆ±»Ø¿ô¤ÎÇ¯½éÍè¾å¾ºÎ¨¤Ë74¡ó´óÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡û4·î¤Î¼ç¤Ê¥Çー¥¿
¡¡¡¡¢Í4·î¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾å¾º´ðÄ´¡Ê¤ÈºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡Ë¤«¤é°ìÅ¾¤·¡¢£Ó¡õ£Ð500»Ø¿ô¤¬¥µ¥Ýー¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë5000¤ò³ä¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4·î¤ÎÆÍîÎ¨¤Ï2023Ç¯10·î°ÊÍè¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡Ê4.16¡ó²¼Íî¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3·î¤Þ¤Ç¤Ï5¥«·îÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¡ÊÎß·×¤Ç25.29¡ó¾å¾º¡Ë¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï3¥«·îÏ¢Â³¤Ç²¼Íî¡ÊÎß·×¤Ç8.61¡ó²¼Íî¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÁ°¤Ï5¥«·îÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÎß·×¤Ç15.59¡ó¾å¾º¡Ë¡£
¡¡4·î¤Ï22±Ä¶ÈÆü¤Î¤¦¤Á9±Ä¶ÈÆü¤Ç¾å¾º¤·¡Ê3·î¤Ï20±Ä¶ÈÆü¤Î¤¦¤Á10±Ä¶ÈÆü¡Ë¡¢¾å¾º¤·¤¿¥»¥¯¥¿ー¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë1¥»¥¯¥¿ー¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡Ê2·î¤È3·î¤ÏÁ´11¥»¥¯¥¿ー¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬¸º¾¯¤·¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê4·î¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬118ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬385ÌÃÊÁ¡£3·î¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬402ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬100ÌÃÊÁ¡Ë¡£4·î¤Î½ÐÍè¹â¤ÏÁ°·îÈæ14¡ó¸º¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï1¡ó¸º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢ª2·î¤È3·î¤Ï11¥»¥¯¥¿ーÁ´¤Æ¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢4·î¤Ï1¥»¥¯¥¿ー¤Î¤ß¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸ø±×»ö¶È¤Ç¡¢1.59¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÇ¯½éÍè¤Ç¤Ï5.24¡ó¾å¾º¡¢2021Ç¯ËöÈæ¤Ç¤Ï6.30¡ó¾å¾º¡Ë¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ºÇÄã¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÔÆ°»º¤Ç¡¢8.62¡ó¤Î²¼Íî¤Ç¤·¤¿¡ÊÆ±9.86¡ó²¼Íî¡¢Æ±30.17¡ó²¼Íî¡Ë¡£
¡¡¡¡¢Í£Ó¡õ£Ð500»Ø¿ô¤Ï4·î¤Ë4.16¡ó²¼Íî¤·¤Æ¡¢5035.69¡Ê·îÃæ¤Ë4953.56¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë¤Ç·î¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡ÊÇÛÅö¹þ¤ß¤Î¥Èー¥¿¥ë¥ê¥¿ー¥ó¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹4.08¡ó¡Ë¡£3·î¤Ï5254.35¤Ç·î¤ò½ª¤¨¡¢3.10¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÆ±¥×¥é¥¹3.22¡ó¡Ë¡£2·î¤Ï5096.27¤Ç·î¤ò½ª¤¨¡¢5.17¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÆ±¥×¥é¥¹5.34¡ó¡Ë¡£Ç¯½éÍè¤Ç¤Ï5.57¡ó¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÆ±¥×¥é¥¹6.04¡ó¡Ë¡£²áµî3¥«·î¤Ç¤Ï3.92¡ó¾å¾º¡ÊÆ±¥×¥é¥¹4.29¡ó¡Ë¡¢²áµî1Ç¯¤Ç¤Ï20.78¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÆ±¥×¥é¥¹22.66¡ó¡Ë¡£2023Ç¯ÄÌÇ¯¤Ï24.23¡ó¤Î¾å¾º¡ÊÆ±¥×¥é¥¹26.29¡ó¡Ë¡¢2022Ç¯¤Ï19.44¡ó¤Î²¼Íî¤Ç¤·¤¿¡ÊÆ±¥Þ¥¤¥Ê¥¹18.11¡ó¡Ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢ª2024Ç¯4·î¤Ë£Ó¡õ£Ð500»Ø¿ô¤Ï½ªÃÍ¤Ç¤Î²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£3·î¤Ï²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò8²ó¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê½ªÃÍ¤Ç¤ÎºÇ¹âÃÍ¤Ï5264.85¡Ë¡¢2·î¤â8²ó¡¢1·î¤Ï6²óºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯½éÍè¤Ç¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿·²ó¿ô¤Ï22²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢2023Ç¯¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿·²ó¿ô¤Ï0²ó¡¢2022Ç¯¤Ï1²ó¡¢2021Ç¯¤Ï70²ó¤Ç¤·¤¿¡Ê²áµîºÇ¹â¤Ï1995Ç¯¤Î77²ó¡Ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢ª¥³¥í¥Ê´íµ¡Á°¤Î2020Ç¯2·î19Æü¤Î¹âÃÍ¤«¤é¤Ï48.71¡ó¤Î¾å¾º¡ÊÆ±¥×¥é¥¹59.03¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ûÊÆ¹ñ10Ç¯¹ñºÄÍø²ó¤ê¤Ï3·îËö¤Î4.21¡ó¤«¤é4.68¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤Æ·î¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê2023Ç¯Ëö¤Ï3.88¡ó¡¢2022Ç¯Ëö¤â3.88¡ó¡¢2021Ç¯Ëö¤Ï1.51¡ó¡¢2020Ç¯Ëö¤Ï0.92¡ó¡¢2019Ç¯Ëö¤Ï1.92¡ó¡¢2018Ç¯Ëö¤Ï2.69¡ó¡¢2017Ç¯Ëö¤Ï2.41¡ó¡Ë¡£30Ç¯¹ñºÄÍø²ó¤ê¤Ï3·îËö¤Î4.35¡ó¤«¤é4.78¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡ÊÆ±4.04¡ó¡¢Æ±3.97¡ó¡¢Æ±1.91¡ó¡¢Æ±1.65¡ó¡¢Æ±2.30¡ó¡¢Æ±3.02¡ó¡¢Æ±3.05¡ó¡Ë¡£