¡ÚPHOTO¡ÛCandy Shop¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖIKONYX 2024 CONCERT¡×¤Î¤¿¤á¥¿¥¤¤Ø½Ð¹ñ
17Æü¸áÁ°¡¢Candy Shop¤¬¡ÖIKONYX 2024 CONCERT in Bangkok¡×¤Î¤¿¤á¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ø½Ð¹ñ¤·¤¿¡£
¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥¸¥å¥ê¥¢¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿Candy Shop¤Ï¡¢Brave¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Ìó13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢3·î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖHashtag#¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¦Candy Shop¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÅÅ·â¸ø³«¡ª1¿Í¤¬³èÆ°ÃæÃÇ¤â¡Ö6·î¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÌÜÉ¸¤Ë½àÈ÷Ãæ¡×
¡¦¡ÈÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½êÂ°¡ÉCandy Shop¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡ÖÂè5À¤Âå¤Ç°ìÈÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥¸¥å¥ê¥¢¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿Candy Shop¤Ï¡¢Brave¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Ìó13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢3·î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖHashtag#¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¦Candy Shop¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÅÅ·â¸ø³«¡ª1¿Í¤¬³èÆ°ÃæÃÇ¤â¡Ö6·î¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÌÜÉ¸¤Ë½àÈ÷Ãæ¡×
¡¦¡ÈÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½êÂ°¡ÉCandy Shop¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡ÖÂè5À¤Âå¤Ç°ìÈÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×