DenonÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¸¶²»ºÆÀ¸¤Ç±Ç²è¤â²»³Ú¤â¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼
¤µ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ ³§ÍÍ¡¢¤³¤ì¤¬¥Ç¥Î¥óÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¡ÖDHT-S218¡×¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¤Ï¡¢¾¢¤Îµ»¤¬¸÷¤ë¤³¤Î°ïÉÊ¤È¡¢¥Ç¥Î¥ó¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èþ½Ñ¹©·ÝÉÊ¤ò¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë³§ÍÍ¤Ø¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥Î¥ó¡ÊDenon¡Ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢1910Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤ÎÃß²»µ¡¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢1945Ç¯¤Ë¤Ï½ªÀï¤òÊó¤»¤ë¶Ì²»ÊüÁ÷¤ÎÏ¿²»¤Ë»È¤ï¤ì¤¿µ¡´ï¤¬¥Ç¥Î¥óÀ½¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ°ïÏÃ¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Î¡¢Ä¹¡Á¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤ÄÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡£¹âÉÊ°Ì¤Ê²»³ÚºÆÀ¸¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²»¼ÁÀÕÇ¤¼Ô¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Î²»¼Á¤ÎºÇ½ª·èÄê¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âµé¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ê¤ó¤ÆÃÖ¤¯¾ì½ê¤âÇã¤¦Í½»»¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡© ¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÏÃ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ê¡£¤´¼«Âð¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤ª¤¢¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ñ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢YouTube¤äNetflix¤òÂç¤¤¤²èÌÌ¤Ç´Ñ¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç²èÌÌ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤òÇã¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤´²ÈÄí¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¤½¤ó¤ÊÂç²èÌÌ¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»¼Á¤¬¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Ç¹â²»¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ø·àÅª¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¶½Ì£¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ÎìÔÂô¤ò¤¿¤Ã¤¿3Ëü±ßÂæ¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÌÃÉÊ¤¬¡¢¤³¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¡ÖDHT-S218¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤è¡£
¤ª¤Ã¤È¡£¤¤¤¤Ê¤ê·ëÏÀ¤á¤¤¤¿¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´¹ØÆþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÄ§¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡ÖDHT-S218¡×¤Ë»ê¤ë¥Ç¥Î¥ó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼DHT-S200¥·¥ê¡¼¥º¤Î·ÏÉè¤È¡¢ÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿²»ºî¤ê¤¬·ë¼Â¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤Û¤É¤ª»þ´Ö¤ò¼è¤é¤»¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£¤µ¤¢¤µ¤¢¡¢¤³¤Á¤é¤ÎºÂÉß¤Ø¤ª¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡ÖDHT-S218¡×¤Ï»°ÂåÌÜ¡£¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄ§¤¢¤ë¥Ç¥Î¥ó¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤Î·ÏÉè
¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼DHT-S200¥·¥ê¡¼¥º¤Î²È·Ï¿Þ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£110Ç¯°Ê¾å¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¥Ç¥Î¥ó¤ÎÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤¹¤È2019Ç¯È¯Çä¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ë¡ÖDHT-S216¡×¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢2022Ç¯¤Î¡ÖDHT-S217¡×¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·¤Î¡ÖDHT-S218¡×¤¬»°ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»°ÂåÌÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤ÇÎã¤¨¤ë¤ÈÆÁÀî²È¸÷¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬²áµî¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¾Ã²½µÛ¼ý¤·¡¢È×ÀÐ¤Ê°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤ëÀ¤Âå¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢À½ÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º½éÂå¡ÖDHT-S216¡×¤ÏÁÇ¤Î²»¤¬¤¤¤¤¡Ö¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò·Ç¤²¡¢¸¶²»¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖPURE¥â¡¼¥É¡×ÅëºÜ¤Ç¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£
Â³¤¯ÆóÂåÌÜ¤Î¡ÖDHT-S217¡×¤Ï¡¢½éÂå¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¹âÀÇ½¤Ê½èÍý¥Á¥Ã¥×¤È¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÅÅ¸»¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤Ê¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÄÉµÚ¡£Dolby Atmos¡õ¥í¥¹¥ì¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖDHT-S218¡×¤Ï¡¢ÎòÂå¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢²»¤Î¾¢¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥â¡¼¥É¤ò¤µ¤é¤ËÆþÇ°¤Ë²»¼Á¸¡Æ¤¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤¬´°À®¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÏÉè¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖMOVIE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢4¼ïÎà¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥â¡¼¥É
¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤«¤é¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤è¤êÎÉ¤¤²»¤Ç³Ú¤·¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖDHT-S218¡×¤Ï¡¢4¼ïÎà¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤¦¤·¤¿Í×µá¤Ë¤³¤¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡ÖMOVIE¡×¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥á¡¼¥«¡¼¤é¤·¤¤²»ºî¤ê¤Ç²»³Ú¤ËË×Æ¬¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖMUSIC¡×¡¢²»ÎÌ¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¤â¾®¤µ¤Ê²»¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÖNIGHT¡×¡¢¤½¤·¤Æ½éÂå¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼DHT-S216¤«¤é¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¸¶²»ºÆÀ¸¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖPURE¡×¥â¡¼¥É¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë±ÇÁü¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¡¼¤¯¤ª¤ï¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¥â¡¼¥É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Æ¥ì¥ÓËÜÂÎ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤é¤Î½ÐÎÏ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢²»¤¬°ìÊâÁ°¤Ë¤°¤¤¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²»¤ÎÊ¬Î¥¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì¸¤¬À²¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¡¢·à¾ì¸ø³«»þ¤Ë±Ç²è´Û¤ØÂ¤ò±¿¤Ù¤º¤Ë¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤¿±Ç²è¤ò¡ÖDHT-S218¡×¤Î¡ÖMOVIE¡×¥â¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ»ëÄ°¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢È´·²¤ÎÎ×¾ì´¶¤È¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î²»°µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¤â¤Ï¤ä±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤¿¤Î¤È¤½¤ó¿§¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎËþÂ´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¤·¤«¤â¡¢Dolby AtmosÂÐ±þºîÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾åÊý¸þ¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤¬Áý¤·¡¢¤è¤êÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë²»¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë
¤½¤¦¤½¤¦¡£¤»¤Ã¤«¤¯¡ÖMUSIC¡×¥â¡¼¥É¤Î¤ªÏÃ¤·¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¡ÖDHT-S218¡×¤ò»îÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¥é¥¤¥Ö±ÇÁüDVD¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢±Ç²è°Ê¾å¤Î¾×·â¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ä¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ì¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ²¿ÅÙ¤â»ëÄ°¤·¤¿²»³Ú¥é¥¤¥ÖÈ×¤Î²»¤¬¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤¨¤Ã¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î!?¡×¤Èºø³Ð¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë·ãÊÑ¤·¤ÆÊ¹¤³¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¦¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²»³Ú°¦¹¥²È¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·Ä°¤¤¤¿²»³Ú¤Ï²»¤Î°ã¤¤¤òÇ§¼±¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤È¤·¤Æ¤Î²»¼Á¤ÎÄ°¤Èæ¤Ù¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹âÉÊ°Ì¤Ê²»³ÚºÆÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²»¸»¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Þ¤ÇÏ³¤é¤µ¤ºÀµ¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï±Ç²è¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²»³Ú¤Î¤Û¤¦¤¬ºÆÀ¸¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖDHT-S218¡×¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤Ê¤¬¤é¹â¤¤²»³ÚºÆÀ¸Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Î¤â¡¢²»³Ú¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÏ·ÊÞ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖPURE¡×¥â¡¼¥É¤È¡¢¸¶²»ºÆÀ¸¤Ø¤Î¥Ç¥Î¥ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÎã³°¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤Î²»À¼¤òºÆÀ¸¤¹¤ëºÝ¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï²»¤ÎÇÉ¼ê¤µ¤äÂÎ¤Ë¥º¥·¥ó¥º¥·¥ó¤È¶Á¤¯Äã²»¤ÎÇ÷ÎÏ¡¢¤½¤ì¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ä¸ú²Ì²»¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àè¤Ë¤´ÀâÌÀ¤·¤¿²»³ÚºÆÀ¸¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÍ×µá¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¥Ç¥Î¥ó¤¬¸¶²»ºÆÀ¸¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤Ë¡ÖPURE¡×¥â¡¼¥É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¤òÎÉ¤¤²»¤ÇÄ°¤±¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢²»¶Á¤ÎÇÉ¼ê¤µ¤äÇ÷ÎÏ¤ËÍê¤é¤º¤È¤â¡¢¸¶²»ºÆÀ¸¤Ç½½Ê¬¤ËÎ×¾ì´¶¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¤¤µ¤µ¤«¹¥»ö²È¤Ã¤Ý¤¤ÏÃ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖDHT-S218¡×¤Î¡ÖMOVIE¡×¥â¡¼¥É¤ä¡ÖMUSIC¡×¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢ÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿²»À¼¿®¹æ¤¬DSPÆâÉô¤Ç¥Ç¥³¡¼¥À¡¼¤òÄÌ¤Ã¤Æ³Æ¥µ¥¦¥ó¥É¥â¡¼¥É¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤Î²óÏ©¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌ£¤Ä¤±½èÍý¤µ¤ì¤Æ¥¢¥ó¥×¤ØÅÏ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢DSPÆâ¤Ç¥Ç¥³¡¼¥À¡¼°Ê¹ß¤ÎÌ£ÉÕ¤±½èÍý¤ò¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤·¤Æ¹â½ãÅÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î½ÐÎÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¥â¡¼¥É¤¬¡¢½éÂå¥Ç¥Î¥ó¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼DHT-S216¤«¤é·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖPURE¡×¥â¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖPURE¡×¥â¡¼¥É¤ÏÇÉ¼ê¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤ò¤»¤º¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë½Å¸ü¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï·ÊÞ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«¿®¤È·Ð¸³¤Î¤Ê¤»¤ë¾¢¤Îµ»¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ä¿ô»ú¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌ¯¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ëÄ°¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á°¦¹¥²È¤Û¤É²¸·Ã¤¬Âç¤¤¤
¤ª¼ê»ý¤Á¤Î±ÇÁü¤ä²»³Ú¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ã¤Ã¤¿Ä°¤³¤¨Êý¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢3Ëü±ßÂæ¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Î¡ÖDHT-S218¡×¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³Ú¤·¤àÊý¤Û¤É¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
DVD¤äBlu-ray¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¥½¥Õ¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤Î²»¼Á¤â±Ç²è´Û¥ì¥Ù¥ë¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¤Û¤É¤Ë³Ê¾å¤²¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¹â²»¼Á¤ÊBluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤³¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤âÇÛÀþ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤°HDMI¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÈÅÅ¸»¥±¡¼¥Ö¥ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡£¥Æ¥ì¥ÓÉÕ¶á¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇÛÀþ¤¬¥´¥Á¥ã¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯ÄÃºÂ¤¹¤ë²£°ìÊ¸»ú¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡¢²áÅÙ¤ÊÁõ¾þ¤òÇÓ¤·¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤òÄÉµÚ¤·¤¿Áµ¤ÎÀº¿ÀÀ¤¹¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ä¤Ê¤É¤È¿½¤·¤¿¤é¸À¤¤²á¤®¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£
¤ª¤Ã¤È¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤Î°ïÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ë¤â¤Ã¤È²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤¤¤Î¤Ï»³¡¹¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤í¤½¤íµ¢Âð¤·¤Æ±ÇÁü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó´Õ¾Þ¤Ë¶Ð¤·¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖDHT-S218¡×¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
Source: Denon