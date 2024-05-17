±Ñ¥¢¥ó¥°¥í¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¢±ÑËÌÉô¤ÎÈîÎÁ»ö¶È¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÌÏº÷
Clara Denina¡¡Felix Njini
[¥í¥ó¥É¥ó £±£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ±Ñ»ñ¸»Âç¼ê¥¢¥ó¥°¥í¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥ó¥«¥ó¡¦¥ï¥ó¥Ö¥é¥Ã¥ÉºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Ï£±£¶Æü¡¢±ÑËÌÉô¥Î¡¼¥¹¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼½£¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÈîÎÁ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½Ð»ñ¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï£±£´Æü¡¢Æ¼»ö¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¼ý±×À¤ÎÄã¤¤ÀÐÃº¤ä¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤«ÀÚ¤êÎ¥¤¹ÂçÃÀ¤Ê¹çÍý²½·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÆ±¶È£Â£È£Ð¤Ë¤è¤ëÇã¼ýÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤º¡¢Ã±ÆÈ·Ð±Ä¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÊý¿Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î·×²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉËÌÅìÉô¤Î¥¦¥Ã¥É¥¹¥ß¥¹ÈîÎÁ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³«È¯¤òÃÙ¤é¤»¡¢À¸»º³«»Ï¤ò£²£°£²£·Ç¯¤Ë¸å¤º¤ì¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ï¥ó¥Ö¥é¥Ã¥É»á¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÈ¾Ç¯°Ê¾å¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¸½ºß¤è¤ê¤âÂçÉý¤ËºÄÌ³¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ë¤è¤ê¹¥¤Þ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Î£²£³Ç¯Ëö»þÅÀ¤Î½ãÉéºÄ³Û¤Ï£±£°£¶²¯¥É¥ë¤È¡¢Á°Ç¯¤Î£¶£¹²¯¥É¥ë¤«¤é³ÈÂç¤·¤¿¡£