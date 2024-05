【ハローキティ50周年 プレミアムリカちゃん】予約受付期間:5月17日11時~6月30日11月下旬 発売予定価格:24,200円

タカラトミーは、着せ替え人形「ハローキティ50周年 プレミアムリカちゃん」を11月下旬に発売する。予約受付は「タカラトミーモール」にて5月17日11時より6月30日まで実施。価格は24,200円。

本商品は、同社の「リカちゃん」と、50周年を迎えるサンリオのキャラクター「ハローキティ」がコラボレーションしたもの。ハローキティのアイコニックなリボンのモチーフや、ハローキティ50周年にちなんだ50個のバラのモチーフがドレスや小物に散りばめられている。

また、リボンモチーフのヘアスタイルはシルバーにベビーピンクのインナーカラーを入れることで特別感を演出。バラの女王をイメージしたヘアバンド、ステッキのほかブラックのケープが付属し、ケープスタイルのコーディネートもできる。

なお、本商品は可動式関節ボディ「ネオリカボディ」によって表情豊かなポージングができる仕様となっている。

「ハローキティ50周年 プレミアムリカちゃん」商品内容

人形:ネオリカボディ(ドレス、ショーツ着用)(1) イヤリング(1) ヘアバンド(1) ケープ(1) ステッキ(1) クツ(1) スタンド(1)

(C) TOMY (C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)