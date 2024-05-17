¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤ÎÂåÉ½¤é3¿ÍÂáÊá¡¡Âç²»ÎÌ¤ÇÅÜ¹æ¤Ê¤ÉÁªµóË¸³²¤Îµ¿¤¤
Àè·î¡¢Åê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Åìµþ15¶èÊä·çÁªµó¤Ç¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤ÎÂåÉ½¤é¤¬¤Û¤«¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÁªµó³èÆ°¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤¬¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤ÎÂåÉ½¤é3¿Í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¤Î»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ø¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤«¤é4Æü¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÂåÉ½¤Î¹õÀîÆØÉ§ÍÆµ¿¼Ô¤é3¿Í¤ÎÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢Á´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤Î¹õÀîÆØÉ§ÍÆµ¿¼Ô¤È¡¢º¬ËÜÎÉÊåÍÆµ¿¼Ô¡¢¿ùÅÄÍ¦¿ÍÍÆµ¿¼Ô¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤Î¾å¡¢Àè·î28Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Åìµþ15¶è¤ÎÊä·çÁªµó¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¸õÊä¼Ô¤¬³¹Æ¬±éÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¶á¤¯¤ÇÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¾å¤ËºÂ¤ë¤Ê¤É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³ÈÀ¼´ï¤ÇÂç²»ÎÌ¤ÇÅÜ¹æ¤¢¤Ó¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ±éÀâ¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤«¤é¤Ïº¬ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Î¡Ö¼«Í³Ë¸³²ºá¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ë3¿Í¤Ë·Ù¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢º£½µ·îÍËÆü¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤Î»öÌ³½ê¤Ê¤É¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ë¸³²¹Ô°Ù¤ÎÌÜÅª¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¡¢Á´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£