µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÊ¨¤«¤·¤¿¡ÈÏ¢Â³¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥Á¡É¥É¥ê¥Ö¥ë¤ËÈ¿¶Á¡Ö»°ãø·°¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡×
µ×ÊÝ¤Ï·è¾¡ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸½ÃÏ5·î16Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè36Àá¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ÈÂÐÀï¤·1-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤ò¤·¡¢·è¾¡ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç2¿Í¤«¤ï¤·¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»°ãø·°¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡×¡Ö¥¥ì¥¥ì¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Àá¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÇÔÀï¡Ê0-2¡Ë¤·¤¿¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏÁ°È¾3Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¿¼¤¤¥¯¥í¥¹¤Ëµ×ÊÝ¤¬Áö¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¥®¥ê¥®¥ê¤«¤é¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎFW¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥·¥¦¥Ð¤¬·è¤á¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥½¥·¥¨¥À¤Ï¤³¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë½Ð¾ì·÷Æâ6°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï3»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë£·°Ì°Ê¾å¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¤µ¤é¤Ë¼éÈ÷¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤Î¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤°¤Ê¤É¹¶¼é¤ËÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢µ×ÊÝ¤¬¸«¤»¤¿²ÚÎï¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Á°È¾¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿µ×ÊÝ¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¡£´ó¤»¤ÆÍè¤¿Áê¼ê¤òº¸Â¤Î¤ß¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤«¤ï¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥¹¤ËÍè¤¿Áê¼ê¤òÏ¢Â³¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤«¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ÀË¤·¤¯¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´¿À¼¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤òÍ¯¤«¤»¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å¼ê¤¤¤ï¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡×¡Ö»°ãø·°¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡×¡Ö¥¥ì¥¥ì¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë