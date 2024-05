2NE1¡¢´°Á´ÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅÅ·â¸ø³«¡ª¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯·Þ¤¨¡ÄÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Í§¾ð¤¬ÏÃÂê

2NE1がデビュー15周年を迎え、4人で一緒に過ごした近況を公開した。本日(17日)、2NE1のリーダーCLは、自身のInstagramを通じてメンバー全員と一緒に撮った写真を掲載した。彼女は「BLACKJACK(2NE1のファン)そして、GZB(CLのファン)の皆さんこんにちは、久しぶりです」とコメントも残した。CLは、2NE1の15回目の誕生日を記念して、メンバーと一緒にカメラの前に立ったと話した。また、時間が過ぎても変わらないことの神秘、時間が過ぎて共に変わり、成長していく美しさに言及した。

2NE1について彼女は、自由を感じさせてくれた“家”だと説明。CLは2NE1のおかげで愛し、遊び、表現し、作り、輝き、混ざり、人とつながり、共有できたと明かした。また、2NE1を通じて多くの人に希望に満ちた光を感じて欲しいと伝えた。DARAも自身のInstagramにメンバーとの写真を掲載し「2NE1とBLACKJACKの15周年おめでとう! 愛してる!」とコメント。MINZYも同じ写真と共に「Happy 15th anniversary! Love you, BLACKJACK」と記念日を祝い、BOMも「2NE1の15周年おめでとうございます」と写真を掲載した。2NE1は2009年にデビューした。「I DON'T CARE」「Clap Your Hands」「LONELY」「COMEBACK HOME」など、たくさんのヒット曲で愛されたが、2016年にグループ活動終了を公式的に発表。グループ活動は終了したが、メンバーたちは今も変わらない友情を誇っている。彼女たちはあらゆる記念日のたびに会って写真を撮り、SNSに掲載するなど、格別な友情をアピールしている。メンバーは各番組を通じて再集結に対する意思を見せてきた。実際に、彼女たちは2022年「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル」で、活動終了から約6年ぶりに完全体でのステージを披露し、ヒット曲「I AM THE BEST」を歌った。15周年を迎え、メンバーが再集結に対する固い意思を見せた中、嬉しい知らせがやってくるのか、期待が高まっている。