¡ÖÆ¼ËÛÇÏ¡×½ÐÅÚ¤ÎÃæ¹ñ´Å½Í¾ÊÉð°Ò»Ô¤òË¬¤Í¤Æ¡¡¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤ÎÍ×ÃÏ
¾å:Ãæ¹ñ´Ñ¸÷¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë²¼:Æ¼ËÛÇÏ¤Î¥ì¥×¥ê¥«¡£¡Ê4·î25Æü»£±Æ¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼Ì¿¿¡¢Éð°Ò¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÇÏ´õÊ¿¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÉð°Ò5·î17Æü¡ÛÃæ¹ñ´Å½Í¾ÊÉð°Ò»Ô¤Ï¥´¥Óº½Çù¤È··Ï¢»³Ì®¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿²ÏÀ¾²óÏ¤ÎÅìÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É·ÐºÑ¥Ù¥ë¥È¤Î½ÅÍ×¤Ê·ëÀáÅÀ¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾½êµìÀ×¤âÂ¿¤¯¡¢¹ñ²ÈÎò»ËÊ¸²½Ì¾¾ë¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢¼«Á³·Ê´Ñ¤ÈÎò»Ë¤äÊ¸²½¤¬Áê¤Þ¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÔÆâ¤ÎÍëÂæ´ÁÊè¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿ÀÄÆ¼´ï¡ÖÆ¼ËÛÇÏ¡×¤Ï¡¢¶õÈô¤Ö¥Ä¥Ð¥á¤òÆ§¤ó¤Ç¼ÀÁö¤¹¤ëÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤¿Â¤·Á¤ÈÂî±Û¤·¤¿ÃòÂ¤µ»½Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢1983Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÊõµé¤ÎÊ¸²½ºâ¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ´Ñ¸÷¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
Éð°Ò»Ô¤Ë¤¢¤ëÌ±¶Ðº½ÇùÄ¦¹ï¹ñºÝÁÏºî¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ëÄ¦¹ïºîÉÊ¡£¡Ê4·î25Æü»£±Æ¡¢Éð°Ò¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÇÏ´õÊ¿¡Ë
Éð°Ò»Ô¤Ë¤¢¤ëÌ±¶Ðº½ÇùÄ¦¹ï¹ñºÝÁÏºî¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ëÄ¦¹ïºîÉÊ¡£¡Ê4·î25Æü»£±Æ¡¢Éð°Ò¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÇÏ´õÊ¿¡Ë
Éð°Ò»Ô¤Ë¤¢¤ëÌ±¶Ðº½ÇùÄ¦¹ï¹ñºÝÁÏºî¥¥ã¥ó¥×¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Ä¦¹ï¡£¡Ê4·î25Æü»£±Æ¡¢Éð°Ò¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÇÏ´õÊ¿¡Ë
Ãæ¹ñ´Ñ¸÷¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¡ÖÆ¼ËÛÇÏ¡×¤¬½ÐÅÚ¤·¤¿ÍëÂæ´ÁÊè¡£¡Ê4·î26Æü»£±Æ¡¢Éð°Ò¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÇÏ´õÊ¿¡Ë
´Å½Í¾ÊÇîÊª´Û¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ¼ËÛÇÏ¤Î¥°¥Ã¥º¡£¡Ê4·î27Æü»£±Æ¡¢Éð°Ò¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÇÏ´õÊ¿¡Ë
Éð°Ò»ÔÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ÌÚÄ¦¤Î¹õÉ÷Ë¹ÃËÎ©ÐÜ¡Ê¤³¤¯¤Õ¤¦¤Ü¤¦¤À¤ó¤ê¤Ä¤è¤¦¡Ë¡£1980Ç¯¤Ë»ÔÆâÎÃ½£¶èÆî±Ä¶¿¡Ê¸½ºß¤Î¿·²ÚÄÃ¡Ë¤Ë¤¢¤ëÀÄÒòÓÉÓ×ÏÑ¡Ê¤»¤¤¤½¤é¤Þ¤ï¤ó¡ËÊè·²¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿¡£¡Ê4·î25Æü»£±Æ¡¢Éð°Ò¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÇÏ´õÊ¿¡Ë
Éð°Ò»ÔÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ÌÚÄ¦¤Î¹âò¡ºÌ³¨½÷Î©ÐÜ¡Ê¤³¤¦¤±¤¤¤µ¤¤¤«¤¤¤¸¤ç¤ê¤Ä¤è¤¦¡Ë¡£»ÔÆâ¤ÎÎÃ½£¶èÆî±Ä¶¿¡Ê¸½ºß¤Î¿·²ÚÄÃ¡Ë¤Ë¤¢¤ëÀÄÒòÓÉÓ×ÏÑ¡Ê¤»¤¤¤·¤é¤Þ¤ï¤ó¡ËÊè·²¤Î¹°²½¸ø¼çÊè¤«¤é1980¤Ë½ÐÅÚ¤·¤¿¡£¡Ê4·î25Æü»£±Æ¡¢Éð°Ò¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÇÏ´õÊ¿¡Ë
Éð°Ò»ÔÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÌ³¨¸ÞÃË»øÌÚÈÄ²è¡Ê¤µ¤¤¤«¤¤¤´¤À¤ó¤¸¤â¤¯¤Ï¤ó¤¬¡Ë¡£1977Ç¯¤Ë»ÔÆâÎÃ½£¶è¤ÎÀ¾¹Ù¸ø±à¤Ë¤¢¤ëÀ¾²Æ2¹æÊè¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿¡£¡Ê4·î25Æü»£±Æ¡¢Éð°Ò¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÇÏ´õÊ¿¡Ë
Éð°Ò»ÔÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÁÂå¤ÎºÌ³¨¼¿ÌÚÈ·¡Ê¤µ¤¤¤«¤¤¤·¤Ä¤â¤¯¤¤å¤¦¡Ë¡£1981Ç¯¤Ë»ÔÆâÎÃ½£¶è¿·²ÚÄÃ¤ÎËáÒò»Ò¡Ê¤Þ¤·¤·¡Ë´ÁÊè·²¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿¡£¡Ê4·î25Æü»£±Æ¡¢Éð°Ò¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÇÏ´õÊ¿¡Ë
Éð°Ò»ÔÆâ¤ÎÅ·Äô»³¡Ê¤Æ¤ó¤Æ¤¤¤µ¤ó¡ËÀÐ·¢¤Î°ì³Ñ¡£¡Ê4·î26Æü»£±Æ¡¢Éð°Ò¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÇÏ´õÊ¿¡Ë
Éð°Ò»ÔÆâ¤ÎÅ·Äô»³ÀÐ·¢¤Ë¤¢¤ë¹â¤µ20¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¼á²àÌ¶ÆôºÂÁü¡£¡Ê4·î26Æü»£±Æ¡¢Éð°Ò¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÇÏ´õÊ¿¡Ë
Éð°Ò»ÔÆâ¤ÎÅ·Äô»³ÀÐ·¢¤Ë¤¢¤ë¹â¤µ20¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¼á²àÌ¶ÆôºÂÁü¡£¡Ê4·î26Æü»£±Æ¡¢Éð°Ò¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÇÏ´õÊ¿¡Ë
Éð°Ò»ÔÎÃ½£¶è¤Ë¤¢¤ëÈ·ËàÍå½º¡Ê¤¯¤Þ¤é¤¸¤å¤¦¡Ë»û¡£Åì¿¸½½Ï»¹ñ»þÂå¤ÎÍÌ¾¤ÊÊ©ÅµËÝÌõ¼Ô¡¢È·ËàÍå½º¤òµÇ°¤·¤Æ·úÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê4·î26Æü»£±Æ¡¢Éð°Ò¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÇÏ´õÊ¿¡Ë
Éð°Ò»ÔÎÃ½£¶è¤ÇÃÏ¸µÌ¾Êª¤ÎÌÍÎÁÍý¡Ö»°Åå¼Ö¡×¤ËÆþ¤ì¤ëÆÚÆù¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÅ¹¼ç¡£¡Ê4·î25Æü»£±Æ¡¢Éð°Ò¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÇÏ´õÊ¿¡Ë
Éð°Ò»Ô¤Ë¤¢¤ëÇòÅã»û¤ÎÉ÷·Ê¡£¡Ê4·î11Æü»£±Æ¡¢Éð°Ò¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÇÏ´õÊ¿¡Ë