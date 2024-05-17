ºå¿À¡¡²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¤Ê¤¼Åö¤¿¤ë¡©¶Ã¤¯¤Ù¤´Ñ»¡´ã¡õÎý½¬¤ò¸«¤ë¾ì½ê¡¡£´ÈÖ¡¦¸¶¸ý¤¬ÂçÅö¤¿¤ê¡ÖÉáÄÌ¤ä¤í¤½¤ó¤Ê¤ó¡¢ÁÈ¤ßÂØ¤¨¤â¥¯¥½¤â¡×
¡¡¡ÖÃæÆü£´¡Ý£¹ºå¿À¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¸«¤¿»þ¡¢»×¤ï¤º¶Ã¤¤¤¿¡£ÉÔ¿¶¤ÎÂç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤¬ÀèÈ¯¤ò³°¤ì¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ£´ÈÖ¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸¶¸ýÊ¸¿ÎÆâÌî¼ê¡£²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄ´»ÒÎÉ¤¤¤ä¤ó¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢µ¯ÍÑ¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£¹£´¤Ï£±¹æ£³¥é¥ó¤ò´Þ¤à£´ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡Öµ¯ÍÑ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÎÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ä¤í¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¡¢ÁÈ¤ßÂØ¤¨¤â¥¯¥½¤â¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤«¤éÆ°¤¯¶ÉÌÌ¤Ç·«¤ê½Ð¤·¤¿°ì¼ê¤Ï¤³¤È¤´¤È¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÁª¼êµ¯ÍÑ¤Ï¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î°ìÃ¼¤ò¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È»þÂå¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤é¡¢¸«¤ë¤³¤È¤è¡×¤È»Ø´ø´±¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´Ñ»¡´ã¡£Îý½¬¤ò¸«¤ë¡¢Áª¼ê¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ÏÎã¤¨¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤ÇÆâÌî¤ÎÆÃ¼é¤ò»ë»¡¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤ÎÆ°¤¤À¤±¤ÇÌµ¤¯¡¢É½¾ð¤Ê¤É»ÑÀª¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤ÇÌÜ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Î¥Ã¥«¡¼¤¬ÂÇ¤Ä¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¡¢»ØÆ³¤Î»ÅÊý¤Þ¤Ç¸«¤Ä¤á¤¿¾å¤ÇÉ¾ÏÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£²£°£²£°Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Èµð¿Í¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Î¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤Þ¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÆâÌî¼ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÊáµå¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÂÎÀª¤«¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¡£»þ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤ÇÊáµå¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏÌµÍý¤ÊÂÎÀª¤«¤éÅê¤²¤Æ¤ß¤ë¡£Êá¼ê¡¦¹ÃÈå¤ÎÆóÎÝ¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤âËè¥¤¥Ë¥ó¥°¸«¤Ä¤á¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤Æ¤ë¤ó¤è¤Ê¡£ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ä¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ø¤ó¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ä¤È»×¤¦¤è¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ÇÂè°ì¼¡À¯¸¢»þÂå¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¿§¤ó¤Ê¾ì½ê¤«¤éÎý½¬¤ò¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£ÂÇ·â¥±¡¼¥¸¤Î¸å¤í¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¡¢»þ¤Ë¤ÏÎ¾¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÁ°¤«¤é¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¾ì½ê¤«¤éÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£
¡¡¡Ö¤½¤é°ã¤Ã¤¿¾ì½ê¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¸«¤¨Êý¤â°ã¤¦¤ä¤ó¤«¡£²¿¤«¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¤ä¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ÅÄ´ÆÆÄ¡£Ã¯¤è¤ê¤âÁª¼ê¤òÃÎ¤ê¡¢¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤ÇÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼É½¤ËÌ¾Á°¤òµ¤¹¡£¤½¤·¤Æ´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ëÆ¯¤¤ò¸«¤»¤ë¡£¡ÖÄ´»ÒÎÉ¤¤¤¤¤ä¤ó¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¸¶¸ý¤Î³èÌö¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤Î±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡Âç»³¤¬ÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤®¡¢º´Æ£µ±¤â£²·³Íî¤Á¡£³«Ëë¤«¤é£³ÈÖ¤â¸ÇÄê¤Ç¤¤º¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç£µ·î¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃù¶â¡Ö£µ¡×¤ò¥¡¼¥×¤·¼ó°Ì¤À¡£
¡¡ºòµ¨¡¢£³£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·Á¤Ø¤ÈÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëºå¿À¡£º¸Íã¤Î¥Î¥¤¥¸¡¼¤ò»°ÎÝ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÎý½¬¤«¤é¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¡È¿Ê²½¡É¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ý¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¡Ö´ã¡×¤¬¤½¤ÎÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤¹¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦½Å¾¾·ò»°¡Ë