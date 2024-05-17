¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¡¢¥¦¥·¥¯¤Î¤¿¤á¡Öµ§¤ë¡× ¥È¥é¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥¯Éõ°õ¤ÇÂç°ìÈÖ¤Ø
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢WBCÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¿¥¤¥½¥ó¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¡ÊTyson Fury¡¢±Ñ¹ñ¡Ë¤Ï16Æü¡¢WBA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢IBF¡¢WBOÆ±µé²¦¼Ô¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡ÊOleksandr Usyk¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤È¤Î4ÃÄÂÎÅý°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¼«¿È¤Î½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¤ÇÁê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£²ñ¾ì¤ÎºÇÁ°Îó¤Ë¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¥Ø¥Ó¡¼µéºÇ¸å¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Î¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊLennox Lewis¡Ë»á¤È¡¢¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥À¡¼¡¦¥Û¥ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ÊEvander Holyfield¡Ë»á¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡WBC¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤ËÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤Ï¡Ö½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¤À¡£ÎÉ¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¤¹¤ëÍÑ°Õ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê³°¡¢¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤Ç¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È´Ê·é¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¡¢²ñ¸«¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥à¡¼¥É¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤ÎÉã¥¸¥ç¥ó¡ÊJohn Fury¡Ë»á¤¬¥¦¥·¥¯¿Ø±Ä¤Î1¿Í¤ËÆ¬ÆÍ¤¤ò¤·¤ÆÎ¾¿Ø±Ä¤Ë²Ð²Ö¤¬»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áª¼êÆ±»Î¤Ï¹±Îã¤Î¥È¥é¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö»î¹çÁ°¤ËÈà¤Î¤¿¤á¤Ëµ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¡£Æó¿Í¤È¤âÌµ»ö¤Ë²ÈÂ²¤Î¸µ¤ØÌá¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤¬34¾¡¡Ê24KO¡ËÌµÇÔ1Ê¬¤±¡¢¥¦¥·¥¯¤¬21ÀïÁ´¾¡¡Ê14KO¡Ë¤Ç¤È¤â¤ËÌµÇÔ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬4ÃÄÂÎ»þÂå¤Ç¤Ï¥Ø¥Ó¡¼µé½é¤ÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥¦¥·¥¯Àï¹µ¤¨¤ë¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¡¢4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î¾Î¹æ¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡×
¡¦¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¡¢57ºÐ¤Ç¤Î¥ê¥ó¥°Éüµ¢¤Ë¡Ö²¿¤ÎÌÂ¤¤¤â¤Ê¤¤¡×
¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤¬¥¹¥Ñ¡¼Ãæ¤ËÉé½ý ¥¦¥·¥¯¤È¤Î4ÃÄÂÎÅý°ìÀï¤¬±ä´ü¤Ë
¡¡¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£²ñ¾ì¤ÎºÇÁ°Îó¤Ë¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¥Ø¥Ó¡¼µéºÇ¸å¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Î¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊLennox Lewis¡Ë»á¤È¡¢¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥À¡¼¡¦¥Û¥ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ÊEvander Holyfield¡Ë»á¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤ÎÉã¥¸¥ç¥ó¡ÊJohn Fury¡Ë»á¤¬¥¦¥·¥¯¿Ø±Ä¤Î1¿Í¤ËÆ¬ÆÍ¤¤ò¤·¤ÆÎ¾¿Ø±Ä¤Ë²Ð²Ö¤¬»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áª¼êÆ±»Î¤Ï¹±Îã¤Î¥È¥é¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö»î¹çÁ°¤ËÈà¤Î¤¿¤á¤Ëµ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¡£Æó¿Í¤È¤âÌµ»ö¤Ë²ÈÂ²¤Î¸µ¤ØÌá¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤¬34¾¡¡Ê24KO¡ËÌµÇÔ1Ê¬¤±¡¢¥¦¥·¥¯¤¬21ÀïÁ´¾¡¡Ê14KO¡Ë¤Ç¤È¤â¤ËÌµÇÔ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬4ÃÄÂÎ»þÂå¤Ç¤Ï¥Ø¥Ó¡¼µé½é¤ÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥¦¥·¥¯Àï¹µ¤¨¤ë¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¡¢4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î¾Î¹æ¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡×
¡¦¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¡¢57ºÐ¤Ç¤Î¥ê¥ó¥°Éüµ¢¤Ë¡Ö²¿¤ÎÌÂ¤¤¤â¤Ê¤¤¡×
¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤¬¥¹¥Ñ¡¼Ãæ¤ËÉé½ý ¥¦¥·¥¯¤È¤Î4ÃÄÂÎÅý°ìÀï¤¬±ä´ü¤Ë