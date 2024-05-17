2·³Àï¤ÇÉü³è¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÎDeNA¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¡1·³¾º³Ê¤Ç¡ÉÎáÏÂ¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥óÂÇÀþ¡ÉÃÂÀ¸¤«
°ìÈ¯¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÉüµ¢¤ÏÂç¤¤¤¡£µ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ì¤ë¤«(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡5·î14Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î2·³Àï¤Ë2ÈÖ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿DeNA¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢2²ó¤ËËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢3²ó¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¡¢¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û1·³Éüµ¢¤Ø¡ª¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬º¸Ãæ´Ö¤ØÃ¡¤¹þ¤ó¤Àº£µ¨1¹æ¥¢¡¼¥Á¤ò¸«¤ë
¡¡4·î10Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¡¢3²ó¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢ÆóÎÝ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿ºÝ¤ËÂ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡£5²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¡¢ÍâÆü¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢ÆùÎ¥¤ì¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ12Æü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¡¢5·î10Æü¤Î2·³¤Ç¤Îµð¿ÍÀï¤«¤é¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£10Æü¤Ï3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢11Æü¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÈÂÇ¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡È°ìÆü°ìÁ±¡É¤Ï¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢14Æü¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¤òµÏ¿¡£Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬1·³¾º³Ê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢DeNAÂÇÀþ¤Ï¡ÈÎáÏÂ¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥óÂÇÀþ¡É¤È¸Æ¤ó¤Çº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¶¯ÎÏÂÇÀþ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï³°Ìî¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼ç¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2·³Àï¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢1·³¤Ç¤â¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¡¢DeNA¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº´Ìî·ÃÂÀ¡£¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ëÁ°¤Ï¥ì¥Õ¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÅÓÃæ²ÃÆþ¤·¤¿Åû¹á²ÅÃÒ¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¿ø¤¨¡¢º´Ìî¤ÈÅû¹á¤ò¥é¥¤¥È¤È¥ì¥Õ¥È¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ä¤ä³°Ìî¿Ø¤Ë¼éÈ÷ÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ò¥é¥¤¥È¤Çµ¯ÍÑ¤·¡¢¥ì¥Õ¥ÈÅû¹á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥Èº´Ìî¤È¤¤¤¦ÉÛ¿Ø¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬Éüµ¢¤·¤¿»þ¤ÎDeNA¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]