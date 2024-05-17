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DSA: Commission opens formal proceedings against Meta
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_2664
EU investigates Facebook owner Meta over child safety and mental health concerns | Meta | The Guardian
EU opens probe into Meta's efforts to protect minors on Facebook, Instagram - UPI.com
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2024/05/16/2931715860492/
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https://www.asahi.com/articles/ASS5J4DZLS5JUHBI02JM.html
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