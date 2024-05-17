Æ£ËÜÈþµ®¡¡¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡õ¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼²ñ¡×3¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÃçÎÉ¤·¡¡³§¤µ¤óÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê39¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£ß·²Æ»Ò¡Ê33¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¡Ê39¡Ë¤È¤Î¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼²ñ¡×3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¤ÇÌóÂ«¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¡¼²ñ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡Ê¿°¦Íü¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¼«¿È¤È²£ß·¡¢Ê¿¤¬¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÏÃ¤·¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡ª¡ª¡ª¡¡¤Þ¤¿½¸¤Þ¤í¤¦¡ª¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¡¡³§¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÌîµå¥Á¡¼¥à¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë(»°¿Í¤Ç¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬10¿Í¡Ë¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼²ñ¤â¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤ã¤¡¡¡ËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£