¡Ú¤Ä¤±¤¦¤É¤ó¡Û¤½¤í¤½¤í¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢»×¤¤½Ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î²°¾å¤¦¤É¤ó¡§¥Ñ¥ê¥Ã¥³¡Øº£½µ¤Î¥Ï¥Þ¤ê¥á¥·¡ÙÂè134²ó
¤¢¤ëÆü¡¢¤¢¤ë¤È¤¡¢¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¿©¤Ù¤¿¿©»ö¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤äÂÎÄ´¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ô¤¿¤ê¤È¥Ï¥Þ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤´¤¯¤Þ¤ì¤Ë¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢°û¤ß¿©¤¤¤¬¹¥¤¤ÊËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤²¤µ¤Ç¤Ê¤¯Ìµ¾å¤Î´î¤Ó¤À¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ã¤ÆÅ·ºÍ¡©¡×¤È¡¢¿´Ì©¤«¤ËÇ¾Æâ¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê"¥Ï¥Þ¤ê¥á¥·"¤òµá¤á¡¢º£Æü¤â¥á¥·¤ò¿©¤¤¡¢¼ò¤ò°û¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
Ä«¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¿²¾²¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡¢X¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿SNS¤ò¤Ü¡¼¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤½¬´·¤¬¤¢¤ë¡£ºòÆü¤â¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆ¬¤ò¤Ö¤ÃÃ¡¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÃÓÂÞ¤Î¡Ö¤«¤ë¤«¤ä¡×¤¬¡¢Íè·î¡¢¤Ä¤Þ¤ê2024Ç¯¤Î6·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÊÄÅ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤é¤·¤¤......¡£ ¤«¤ë¤«¤ä¤È¤Ï¡¢¡ÖÀ¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¡×¤Î²°¾å¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¤Î¤¦¤É¤óÅ¹¡£À¾Éð¤Î²°¾å¤¬¡¢2015Ç¯¤Ë¡Ö¿©¤ÈÎÐ¤Î¶õÃæÄí±à¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î¡¢¤â¤Ã¤ÈÌîÊë¤Ã¤¿¤¤¡¢¾¼ÏÂ¤Î¶õµ¤Éº¤¦¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤È¤¢¤ëÅ¹¤À¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤â¤Ê¤ë¤é¤·¤¯¡¢Åö»þ¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·¤·¤¤¾®Þ¯Íî¤¿Å¹¤¿¤Á¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÂ¸Â³¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿©¤ÈÎÐ¤Î¶õÃæÄí±à¡×
¡Ö¤«¤ë¤«¤ä¡×
Ä¹¤¯ÃÓÂÞ¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãë¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é°µÅÝÅª¤Ë¡¢¿¦¾ì¤«¤é¶á¤«¤Ã¤¿Î©¤Á¿©¤¤¤Î¡Ö¾®½ô¤½¤Ð¡×Î¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éº£¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤¤µ¤¸õ¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ò¤Î¤Ð¤·¤Æ¤«¤ë¤«¤ä¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤è¤¯À²¤ì¤¿²°¾å¤Ç¤¹¤¹¤ë¤¦¤É¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤â¤Î¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç²¿ÅÙ¤«¤ë¤«¤ä¤Î¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£»×¤¤Æþ¤ì¤â¹þ¤ß¤Ê¤é¤Ð¡¢³Î¼Â¤ËËÍ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¤¦¤É¤ó²°¤À¡£¤¿¤Þ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤Ä¤Ç¤â¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÊÄÅ¹¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î³«Å¹»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë10»þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤Ü¤¯¤Ï¤«¤ë¤«¤ä¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¥á¥Ë¥å¡¼
³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¹ÔÎó¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Â¿´¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ä¤±¤¦¤É¤ó¡¡Îä¡×¤òÃíÊ¸¡£¤«¤ë¤«¤ä¤Ï¡¢Æ±¤¸À¾Éð¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤æ¤Ç¤ëÁ°¤Î¤¦¤É¤ó¤òÈÎÇä¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¼êÂÇ¤Á¤µ¤ì¤ëÂÇ¤Á¤¿¤Æ¤Î¤¦¤É¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ë550±ß¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤Õ¤ì¤ë¤È¡¢¼ä¤·¤µ¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥ê¥¢¥ë¤Ë¶»¤Ë¤»¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë......¡£
²ñ¼Ò°÷»þÂå¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤É¤ó¤À¤±¤ò¤¹¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¼ò¾ì¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Íè¤ëÉÑÅÙ¤Ï¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³Ú¤·¤ß¤«¤¿¤ÎÉý¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±Ø¹½Æâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤Ã¤¿´Ì¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÍ¤Ï°ÊÁ°À¾Éð¤Î¹Êó¤ÎÊý¤Ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¾ï¼±¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ý¤Á¹þ¤ß¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤·¤«¤é¤º¡£
¡Ö¤Ä¤±¤¦¤É¤ó¡¡Îä¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß550±ß¡Ë
¤«¤ë¤«¤ä¤Î¤¦¤É¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤Ë¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¤â¤Þ¤º¡¢ÌÍ¡£¼êÂÇ¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÔÂ·¤¤¤µ¡¢¤½¤Î¤É¤³¤«¹¤È´¤±¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¹¥¤Þ¤·¤¯¡¢À¤¤Ë¿ô¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤âÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¥¿¥¤¥×¤Î¤¦¤É¤ó¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÌÍ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾®Çþ¤ÎÌ£¤È¹á¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢É½ÌÌ¤Ï¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤È¤Ê¤á¤é¤«¡£¤È¤³¤í¤¬ÂÀ¤µ¤¬¤Þ¤Ð¤é¤À¤«¤é¡¢½À¤é¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤À¤±¤É¿Ä¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢1ÇÕ¤Î¤Ê¤«¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤âÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤·¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¡Ö¤«¤ë¤«¤ä¤¦¤É¤ó¡×¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤ÌÍ¤Ê¤Î¤À¡£
¤Ä¤æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À
¤½¤·¤Æ¤Ä¤±¤Ä¤æ¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¡£¤À¤·¤Î¹á¤ê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤Æ¡¢¤¦¤É¤ó¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Éé¤±¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±°ãÏÂ´¶¤â´¶¤¸¤¿¡£¤Ä¤æ¤Î¤Ê¤«¤Î¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¢¤²¤À¤Þ¡£°ÊÁ°¤Ï¤â¤Ã¤È¼êºî¤ê¤Ã¤Ý¤¤¡¢¥Ð¥¥Ð¥¿©´¶¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢º£Æü¤Ï»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¤Ã¤Ý¤¤¼Á´¶¤À¡£¤È»×¤Ã¤Æ²áµî¤Î¼Ì¿¿¤ò·¡¤ê½Ð¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿
¤¿¤ÀÅ¹Æ¬¤Ë¡¢¸¶ºàÎÁ¤Î¹âÅù¤Ë¤è¤ê¤Í¤®¤ÎÁýÎÌ¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤¢¤²¤À¤Þ¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÄ¥¤ê»æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÆñ¤·¤¤»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£Ëü¤¬°ìÊÄÅ¹¤ÎÍýÍ³¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¦¤É¤ó¤ÎÃÍÃÊ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ì¸þ¤Ë¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£¤·¤«¤·¤½¤â¤½¤â¡¢Å·¤×¤é¤â¤Î¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Ê¤¤Å¹¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤²¤À¤Þ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤¤¤¶¡¢ÌÍ¤ò¤É¤Ã¤×¤ê¤È¤Ä¤æ¤Ë¿»¤·¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¢¤¡¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡¢¤«¤ë¤«¤ä¤Î¤¦¤É¤ó¡£¿©´¶¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤À¤«¤é¡¢¸ý¤Î¤Ê¤«¤¬³Ú¤·¤¤¡£¾®Çþ¤ÎÌ£¤ÈÇ»¤¤¤á¤Î¤Ä¤æ¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤¬¤Ä¤ó¤È¹¬Ê¡Ãæ¿õ¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤é¤ò¤è¡Á¤¯Ì£¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢Îä¤¿¤¤´Ì¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤ò¤´¤¯¤ê¡£¤¢¤¡»êÊ¡¡£
¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¿Í¤Ê¤Ä¤Ã¤³¤¤¥¹¥º¥á¤¿¤Á¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Þ¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿¡¢²°¾å¤ÎÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ·¹ñ¤Ã¤×¤ê¤À¡£
Æ°¤¤¬¤¹¤Ð¤ä¤¯¤Æ¤¦¤Þ¤¯»£¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬
¤Ä¤æ¤ÏÀ¸¶Ì»ÒÆþ¤ê
ÌÍ¤òÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ä¤æ¤Î¤Ê¤«¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸¶Ì»Ò¤òÊø¤¹¡£¼Â¤ÏËÍ¤Ï¡¢¤Ä¤æ¤ËÀ¸¤Î¶Ì»Ò¤òÍî¤È¤¹¡Ö·î¸«¡×¥¿¥¤¥×¤Î¤¦¤É¤ó¤ä¤½¤Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢²ûµ¿ÇÉ¤ÎÎ©¾ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤æ¤¬ÊÑ¤ËÇö¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡À¸¶Ì»ÒÍî¤È¤¹¤È¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤«¤ë¤«¤ä¤Î¤³¤Î¤Ä¤±¤¦¤É¤ó¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎÌ£¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¼¤ó¤¼¤óµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í¤¦¤É¤ó¤Ë²«¿È¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬Íí¤Þ¤ëÌ£ÊÑ¤Ã¤×¤ê¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Ë¤«¤ë¤«¤ä¤ò´®Ç½¤Ç¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤ÏËÍ¤¬Ëè²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¶ØÃÇ¤È¤â¸À¤¨¤ëµ»¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡£¤µ¤Ã¤¡¢¤«¤ë¤«¤ä¤Ë¤ÏÅ·¤×¤é¤â¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³À¾Éð¤Ë¤Ï¡¢ÅöÁ³¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌç¤ÎÅ·¤×¤éÅ¹¡Ö¶äºÂ¥Ï¥²Å·¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÅ·¤×¤é¤òÇã¤Ã¤Æ¤«¤é¸þ¤«¤¨¤Ð¡¢¤«¤ë¤«¤ä¤Î¤¦¤É¤ó¤ò¾¡¼ê¤ËÅ·¤×¤é¤¦¤É¤ó¤ËËâ²þÂ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À
º£Æü¤Ï¡Ö´³³¤Ï·¤È¶ÌÇ¬¤Î¤«¤ÍÈ¡×¡Ê195±ß¡Ë¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¡¢¤¤¤è¤¤¤è»Ä¤ê1/3¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤É¤ó¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆþ¤ì¤¿¤Ä¤æ¤ËÅêÆþ¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤ÊÅ¹¤Ø¤ÎËÁÆÂ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£ËÍ¤â¼ã´³»×¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
¤À¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤â¤ó
¤¬¤¼¤óÌý¤Ã¤³¤µ¤òÁý¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³¤Ï·¤Î¹á¤ê¤ä¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¦¤É¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Å·¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤À¡£¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤ÎÇË²õÎÏ¤âÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤¢¤¢¡Á¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ë¤«¤ä¤ÏºÇ¹â¤À¡£¤â¤¦²ñ¼Ò°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËèÆü¤ÏÌµÍý¤À¤±¤É¡¢¤»¤á¤Æ6·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢Íè¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÏÍè¤è¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼ä¤·¤¹¤®¤ë¤Ê......¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¥Ñ¥ê¥Ã¥³