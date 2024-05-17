À¸¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡¡Áí¼Ò»Ô¤Î¥¹¥¤ー¥È¥³ー¥ó¡Ö¥´ー¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å¡×½Ð²Ù»Ï¤Þ¤ë¡¡´Å¤ß¤¬¶¯¤¯½À¤é¤«¤¤¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³¸©Áí¼Ò»Ô¤Î¥Ï¥¦¥¹¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢´Å¤ß¤Î¶¯¤¤¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥³ー¥ó¡×¤Î¼ý³Ï¤È½Ð²Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀ¸¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡¡Áí¼Ò»Ô¤Î¥¹¥¤ー¥È¥³ー¥ó¡Ö¥´ー¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å¡×½Ð²Ù»Ï¤Þ¤ë¡¡´Å¤ß¤¬¶¯¤¯½À¤é¤«¤¤¡Ú²¬»³¡Û
Áí¼Ò»ÔÀ¾·´¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥¦¥¹¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤ー¥È¥³ー¥ó¡Ö¥´ー¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¯¡¢À¸¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¤½¤¦¤¸¤ãÃÏ¿©¤Ù¸ø¼Ò¡×¤¬2013Ç¯¤«¤éºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ý³Ï¤È½Ð²Ù¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤ç¤¦¡Ê17Æü¡Ë¡¢ÊÒ²¬Áï°ìÁí¼Ò»ÔÄ¹¤¬¥Ï¥¦¥¹¤òË¬¤ì»î¿©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊÒ²¬Áï°ìÁí¼Ò»ÔÄ¹¡Ë
¡Öº£Ç¯¤Ï¤³¤È¤Î¤Û¤«¤¤¤¤¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Áí¼ÒÈ¯¤Ç¼«Ëý¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡×
¼ý³Ï¤ÏÏªÃÏÊª¤ò´Þ¤á¤ë¤È7·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Áí¼Ò»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£