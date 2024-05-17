´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¼¡´ü´ÆÆÄ¡¢71ºÐ¤Î¥È¥ë¥³¿Í»Ø´ø´±¤¬ºÆÉâ¾å¡© ¸õÊä¼Ô¤¬¼¡¡¹¤ÈµñÈÝ¤Î°Õ»×¤Ç¡Ö°ìµ¤¤Ë¥®¥å¥Í¥·¥å¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡71ºÐ¤Î¥È¥ë¥³¿Í»Ø´ø´±¤ËºÆ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤«¡£
¡¡Æñ¹Ò¤¹¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¼¡´ü´ÆÆÄ¤ÎÁªÇ¤¡£¼«¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMK¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥·¥§¥Î¡¼¥ë¡¦¥®¥å¥Í¥·¥å´ÆÆÄ¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÉâ¾å¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç´Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊKFA¡Ë¤¬¥®¥å¥Í¥·¥å´ÆÆÄ¤òºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤Æ¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¡¢Â®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡KFA¤ÏºòÅß¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¸å¡¢¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤ò¹¹Å³¡£°Ê¹ß¡¢¶¯²½°Ñ°÷²ñ¤òºÆÊÔ¤·¡¢¿·´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¸åÇ¤¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£´·î¤Ë¤Ï¹ñÆâ´ÆÆÄ£´¿Í¤È³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ£·¿Í¤Ê¤É¹ç·×11¿Í¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ºÇ½ª¸õÊä£³¡Á£´¿Í¤òÁª¤Ó¡¢ºÇÍ¥Àè½ç°Ì¤«¤é¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Âè°ì¸õÊä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Þ¡¼¥·¥å¤Ï¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£KFA¤Ï¼¡Á±ºö¤Ç¥¤¥é¥¯ÂåÉ½¤Î¥Ø¥¹¥¹¡¦¥«¥µ¥¹´ÆÆÄ¤ËÁÀ¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¹ç°ÕÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¾´ÆÆÄ¤Î¤Û¤«¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¹¥³¡¦¥»¥¢¥Ö¥é´ÆÆÄ¤â¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥¹¥È¥ê¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¢¤ÈºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¿¤áÌµÇ°¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚPHOTO¡Û²Ú¤ä¤«¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¥¨¡¼¥ë¡ª Âç²ñ¤òºÌ¤ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥µ¥Ý¤òÆÃ½¸¡ª
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥®¥å¥Í¥·¥å´ÆÆÄ¤¬ºÆÉâ¾å¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÀè¤Ë¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ý¥È¥¹¥Ý¥ë¡Ù¤¬¡¢¡ØKFA¤Ï¥®¥å¥Í¥·¥å´ÆÆÄ¤¬ºÐ¤ò¼è¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÁªÇ¤¤òµñÈÝ¤·¤¿¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÆÆÄ¤¬¼¡¡¹¤ÈµñÈÝ¤Î°Õ»×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¥®¥å¥Í¥·¥å´ÆÆÄ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤Û¤«¡¢¥Ù¥¸¥¯¥¿¥·¥å¤ä¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ê¤ÉÊì¹ñ¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¤¿¥®¥å¥Í¥·¥å´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆFC¥½¥¦¥ë¤Ç¤â»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£¶·î¤Ë¤ÏËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î£²¼¡Í½Áª¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿·´ÆÆÄ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£MK¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡Ö»þ´ÖÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡££¶Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢11Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²¡Á£³½µ´Ö¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¡£ÂÚ¤ê¤Ê¤¯£¶·î¤ÎA¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÙ¤¯¤È¤âÍè½µ¤Þ¤Ç¤Ë´ÆÆÄ¤òÁªÇ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡Æñ¹Ò¤¹¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¼¡´ü´ÆÆÄ¤ÎÁªÇ¤¡£¼«¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMK¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥·¥§¥Î¡¼¥ë¡¦¥®¥å¥Í¥·¥å´ÆÆÄ¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÉâ¾å¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç´Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊKFA¡Ë¤¬¥®¥å¥Í¥·¥å´ÆÆÄ¤òºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤Æ¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¡¢Â®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡KFA¤ÏºòÅß¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¸å¡¢¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤ò¹¹Å³¡£°Ê¹ß¡¢¶¯²½°Ñ°÷²ñ¤òºÆÊÔ¤·¡¢¿·´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¸åÇ¤¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Âè°ì¸õÊä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Þ¡¼¥·¥å¤Ï¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£KFA¤Ï¼¡Á±ºö¤Ç¥¤¥é¥¯ÂåÉ½¤Î¥Ø¥¹¥¹¡¦¥«¥µ¥¹´ÆÆÄ¤ËÁÀ¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¹ç°ÕÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¾´ÆÆÄ¤Î¤Û¤«¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¹¥³¡¦¥»¥¢¥Ö¥é´ÆÆÄ¤â¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥¹¥È¥ê¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¢¤ÈºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¿¤áÌµÇ°¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚPHOTO¡Û²Ú¤ä¤«¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¥¨¡¼¥ë¡ª Âç²ñ¤òºÌ¤ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥µ¥Ý¤òÆÃ½¸¡ª
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥®¥å¥Í¥·¥å´ÆÆÄ¤¬ºÆÉâ¾å¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÀè¤Ë¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ý¥È¥¹¥Ý¥ë¡Ù¤¬¡¢¡ØKFA¤Ï¥®¥å¥Í¥·¥å´ÆÆÄ¤¬ºÐ¤ò¼è¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÁªÇ¤¤òµñÈÝ¤·¤¿¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÆÆÄ¤¬¼¡¡¹¤ÈµñÈÝ¤Î°Õ»×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¥®¥å¥Í¥·¥å´ÆÆÄ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤Û¤«¡¢¥Ù¥¸¥¯¥¿¥·¥å¤ä¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ê¤ÉÊì¹ñ¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¤¿¥®¥å¥Í¥·¥å´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆFC¥½¥¦¥ë¤Ç¤â»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£¶·î¤Ë¤ÏËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î£²¼¡Í½Áª¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿·´ÆÆÄ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£MK¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡Ö»þ´ÖÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡££¶Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢11Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²¡Á£³½µ´Ö¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¡£ÂÚ¤ê¤Ê¤¯£¶·î¤ÎA¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÙ¤¯¤È¤âÍè½µ¤Þ¤Ç¤Ë´ÆÆÄ¤òÁªÇ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô