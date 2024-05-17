¡ÖÅ¾Çä¤¹¤ë¤Ê¤è¡×Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¹â³ÛÅ¾Çä¤ËÈáÌÄ¡¡¼è°úÁê¾ì¤Ï¿ôËü±ßÃ±°Ì¤Ë
¡þMLB¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡-¡¡¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¿Í·Á¤¬¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ë¹â³Û¤ÇÂ¿¿ô½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¿Í·Á¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ËÜµòÃÏ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥ºÀï¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÃå4Ëü¿Í¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¿ôËü±ßÃ±°Ì¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë5Ëü±ß¶á¤¯¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Î¹â³ÛÅ¾Çä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿³§¤µ¤óÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤è¡¼¡×¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤âÅ¾Çä¤¹¤ë¤Ê¤è¡×¡Ö5ËüÄ¶¤¨¤Ã¤ÆÍ¦µ¤¤¤¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£