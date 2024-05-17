ÊÆµÄ°÷¤é¤Î¸¶ÇúÀµÅö²½È¯¸À¤Ë¹³µÄ¡¡¹Åç¤ÎÈïÇú¼Ô6ÃÄÂÎ¡¢¼ÕºáÍ×µá
¡¡ÊÆÏ¢Ë®µÄ°÷¤äÀ¯ÉÜ¹â´±¤«¤é¹Åç¡¢Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤òÀµÅö²½¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹Åç¤ÎÈïÇú¼ÔÃÄÂÎ6ÃÄÂÎ¤Ï17Æü¡¢¡ÖÊ°¤ê¤ÈÈá¤·¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¶¯¤¯¹³µÄ¤¹¤ë¡×¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤È¼Õºá¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥°¥é¥à¾å±¡µÄ°÷¤¬¸¶ÇúÅê²¼¤ò¡ÖÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¡£Àµ¤·¤¤·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤ÎÉð´ï»Ù±ç¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¼ÌÀ¤Ï¡¢¹Åç¸©¸¶ÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÌ§ËÒÃÒÇ·Íý»öÄ¹¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏ¢Ì¾¤Ç¡Ö³ËÀïÁè¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌÑ¸À¤ÏÅþÄì´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆµÄ²ñ¤ÈÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤âµá¤á¤¿¡£