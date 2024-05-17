¥¶¡¦¥·¥Á¥º¥ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥É100¼þÇ¯µÇ°¤ÇÍõÀ÷ÏÂ»æÊ¸»úÈ×¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä
¥·¥Á¥º¥ó»þ·×¤Ï¡ÖThe CITIZEN(°Ê²¼¡¢¥¶¡¦¥·¥Á¥º¥ó)¡×¤«¤é¡¢CITIZEN¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»þ·×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤ò5·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥¶¡¦¥·¥Á¥º¥ó/¹âÀºÅÙÇ¯º¹¡Þ5ÉÃ¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡ÖCITIZEN¡×¥Ö¥é¥ó¥É»þ·×100¼þÇ¯¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë
¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢Ç¯º¹¡Þ5ÉÃ¤Î¹âÀºÅÙ¸÷È¯ÅÅ¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÅëºÜ¡£Äê´üÅª¤ÊÅÅÃÓ¸ò´¹¤ä¡¢¤¦¤ë¤¦Ç¯¤Ê¤É¤Î·îËö¥«¥ì¥ó¥À¡¼½¤Àµ¤¬2100Ç¯2·î28Æü¤Þ¤ÇÉÔÍ×¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤Þ¤¿¡¢¿Ë¥º¥ì¤ò¼«Æ°½¤Àµ¤¹¤ë¿Ë¼«Æ°ÊäÀµµ¡Ç½¤È0»þ¥¸¥ã¥¹¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¹¹¿·µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¶¡¦¥·¥Á¥º¥ó/¹âÀºÅÙÇ¯º¹¡Þ5ÉÃ¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡ÖCITIZEN¡×¥Ö¥é¥ó¥É»þ·×100¼þÇ¯¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë
Ê¸»úÈÄ¤Ë¤ÏÍõ¤Ç¡ÖÅû´¬¤¹Ê¤êÀ÷¤á¡×¤ò»Ü¤·¤¿ÏÂ»æ¤òºÎÍÑ¡£Åû¤ËÏÂ»æ¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤¿¸å¡¢ºÙ¤«¤Ê¥·¥ï¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é°ìÄêÊý¸þ¤Ë¼ê·«¤ê¡¢¹Ê¤ê¤ÈÀ÷¿§¤Î¹©Äø¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Çºî¤ê½Ð¤¹¹Ê¤êÌÏÍÍ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¸»úÈ×¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¤ÎÉÃ¿Ë¤È¡Ø¥¶¡¦¥·¥Á¥º¥ó¡Ù¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¤¡¼¥°¥ë¥Þ¡¼¥¯¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¶¡¦¥·¥Á¥º¥ó/¹âÀºÅÙÇ¯º¹¡Þ5ÉÃ¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡ÖCITIZEN¡×¥Ö¥é¥ó¥É»þ·×100¼þÇ¯¸ÂÄê¥â¥Ç¥ëÊ¸»úÈ×
¥±¡¼¥¹¤È¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï·ÚÎÌ¤ÇÂÑ½ýÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à(™)¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÚÎÌ¤Ç¹Å¤¯¡¢»¬¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤ÆÈ©¤ËÍ¥¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥°¤ä¥Ù¥¼¥ë¤Ë¥ß¥é¡¼»Å¾å¤²¤ò»Ü¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ø¥¢¥é¥¤¥ó»Å¾å¤²¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
µÇ°¥â¥Ç¥ë¤Ï600ËÜ¤Î¸ÂÄêÈ¯Çä¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï46Ëü2,000±ß¡£1Ç¯´Ö¤Î¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾ÚÉÕ¤¤Ç¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¥¯¥é¥ÖÅÐÏ¿¤Ë¤è¤êºÇÄ¹10Ç¯´ÖÊÝ¾Ú¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¡£Âç¤¤µ¤ÏÀß·×ÃÍ¤Ç¥±¡¼¥¹·Â¤¬38.3mm¤Ç¸ü¤ß¤¬12.2mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¤Êµ¡Ç½¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Cal.A060/Ç¯º¹¡Þ5ÉÃ/¸÷È¯ÅÅ¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Ö/¥Õ¥ë½¼ÅÅ»þÌó1.5Ç¯²ÄÆ°(¥Ñ¥ï¡¼¥»¡¼¥ÖºîÆ°»þ)/ÆüÉÕÁá½¤Àµµ¡Ç½/¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼/¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹/0»þ¥¸¥ã¥¹¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¹¹¿·µ¡Ç½/»þº¹ÀßÄêµ¡Ç½/½¼ÅÅÎÌÉ½¼¨µ¡Ç½/½¼ÅÅ·Ù¹ðµ¡Ç½/²á½¼ÅÅËÉ»ßµ¡Ç½/10µ¤°µËÉ¿å/ÂÑ¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼/Âè1¼ïÂÑ¼§»þ·×
¥¶¡¦¥·¥Á¥º¥ó/¹âÀºÅÙÇ¯º¹¡Þ5ÉÃ¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡ÖCITIZEN¡×¥Ö¥é¥ó¥É»þ·×100¼þÇ¯¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë
¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢Ç¯º¹¡Þ5ÉÃ¤Î¹âÀºÅÙ¸÷È¯ÅÅ¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÅëºÜ¡£Äê´üÅª¤ÊÅÅÃÓ¸ò´¹¤ä¡¢¤¦¤ë¤¦Ç¯¤Ê¤É¤Î·îËö¥«¥ì¥ó¥À¡¼½¤Àµ¤¬2100Ç¯2·î28Æü¤Þ¤ÇÉÔÍ×¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤Þ¤¿¡¢¿Ë¥º¥ì¤ò¼«Æ°½¤Àµ¤¹¤ë¿Ë¼«Æ°ÊäÀµµ¡Ç½¤È0»þ¥¸¥ã¥¹¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¹¹¿·µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸»úÈÄ¤Ë¤ÏÍõ¤Ç¡ÖÅû´¬¤¹Ê¤êÀ÷¤á¡×¤ò»Ü¤·¤¿ÏÂ»æ¤òºÎÍÑ¡£Åû¤ËÏÂ»æ¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤¿¸å¡¢ºÙ¤«¤Ê¥·¥ï¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é°ìÄêÊý¸þ¤Ë¼ê·«¤ê¡¢¹Ê¤ê¤ÈÀ÷¿§¤Î¹©Äø¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Çºî¤ê½Ð¤¹¹Ê¤êÌÏÍÍ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¸»úÈ×¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¤ÎÉÃ¿Ë¤È¡Ø¥¶¡¦¥·¥Á¥º¥ó¡Ù¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¤¡¼¥°¥ë¥Þ¡¼¥¯¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¶¡¦¥·¥Á¥º¥ó/¹âÀºÅÙÇ¯º¹¡Þ5ÉÃ¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡ÖCITIZEN¡×¥Ö¥é¥ó¥É»þ·×100¼þÇ¯¸ÂÄê¥â¥Ç¥ëÊ¸»úÈ×
¥±¡¼¥¹¤È¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï·ÚÎÌ¤ÇÂÑ½ýÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à(™)¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÚÎÌ¤Ç¹Å¤¯¡¢»¬¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤ÆÈ©¤ËÍ¥¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥°¤ä¥Ù¥¼¥ë¤Ë¥ß¥é¡¼»Å¾å¤²¤ò»Ü¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ø¥¢¥é¥¤¥ó»Å¾å¤²¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
µÇ°¥â¥Ç¥ë¤Ï600ËÜ¤Î¸ÂÄêÈ¯Çä¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï46Ëü2,000±ß¡£1Ç¯´Ö¤Î¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾ÚÉÕ¤¤Ç¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¥¯¥é¥ÖÅÐÏ¿¤Ë¤è¤êºÇÄ¹10Ç¯´ÖÊÝ¾Ú¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¡£Âç¤¤µ¤ÏÀß·×ÃÍ¤Ç¥±¡¼¥¹·Â¤¬38.3mm¤Ç¸ü¤ß¤¬12.2mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¤Êµ¡Ç½¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Cal.A060/Ç¯º¹¡Þ5ÉÃ/¸÷È¯ÅÅ¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Ö/¥Õ¥ë½¼ÅÅ»þÌó1.5Ç¯²ÄÆ°(¥Ñ¥ï¡¼¥»¡¼¥ÖºîÆ°»þ)/ÆüÉÕÁá½¤Àµµ¡Ç½/¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼/¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹/0»þ¥¸¥ã¥¹¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¹¹¿·µ¡Ç½/»þº¹ÀßÄêµ¡Ç½/½¼ÅÅÎÌÉ½¼¨µ¡Ç½/½¼ÅÅ·Ù¹ðµ¡Ç½/²á½¼ÅÅËÉ»ßµ¡Ç½/10µ¤°µËÉ¿å/ÂÑ¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼/Âè1¼ïÂÑ¼§»þ·×