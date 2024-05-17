³¤¤Ê¤·¸©¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥¤¥ë¥«¤Î²½ÀÐ¡¢¿·¼ï¤ÈÈ½ÃÇ¡¡Ãæ3¤¬È¯·¡¤·¤¿¹ü¤â
¡¡·²ÇÏ¸©Î©¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤Ï16Æü¡¢·²ÇÏ¸©¤ÈÆÊÌÚ¸©¤ÇÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¤¥ë¥«¤Î²½ÀÐ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃ¸¿å¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥è¥¦¥¹¥³¥¦¥«¥ï¥¤¥ë¥«¤Î¿·¼ï¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1100ËüÇ¯Á°¤ÎÃÏÁØ¤«¤é¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿·²ÇÏ»º¤Ï¡¢¥è¥¦¥¹¥³¥¦¥«¥ï¥¤¥ë¥«¤Î²½ÀÐ¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇ¸Å¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£³Ø·Ý°÷¤ÎÌÚÂ¼ÉÒÇ·¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¯¸»¤ä¿Ê²½¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÈ¯¸«¡×¤È¤¤¤¤¡¢18Æü¤«¤éÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò³«¤¯¡£
¥è¥¦¥¹¥³¥¦¥«¥ï¥¤¥ë¥«¤Î²½ÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤ÎÌÚÂ¼ÉÒÇ·³Ø·Ý°÷¡Ê±¦¡Ë¤é=2024Ç¯5·î16Æü¸áÁ°11»þ25Ê¬¡¢·²ÇÏ¸©Ä£
¡¡¥è¥¦¥¹¥³¥¦¥«¥ï¥¤¥ë¥«¤Ï¥¤¥ë¥«¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯Ã¸¿å¤ËÀ¸Â©¡£Ãæ¹ñ¡¦ÍÈ»Ò¹¾¤Ç1980Ç¯Âå¤Þ¤ÇÀ¸ÂÖ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀäÌÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£²½ÀÐ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤È¥á¥¥·¥³¤Ç¤·¤«¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¿·¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿²½ÀÐ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢³ØÌ¾¡Ö¥¨¥ª¥ê¥Ý¥Æ¥¹¡¡¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥¯¥¹¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·²ÇÏ¸©»º¤Î²½ÀÐ¤Ï¡¢°ÂÃæ»Ôºß½»¤ÎÃæÅç°ì¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤¬1999Ç¯5·î¡¢±°É¹Àî±è¤¤¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡£²Ð»³³¥¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿Ìó1100ËüÇ¯Á°¤ÎÃÏÁØ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Ç¯Âå¤òÆÃÄê¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚ¸©»º¤Î²½ÀÐ¤Ï2012Ç¯3·î¡¢Åö»þÃæ3¤À¤Ã¤¿ÉÍÅÄ¹¬Åµ¤µ¤ó¤¬µ´ÅÜÀî±è¤¤¤ÇÈ¯·¡¡£ÆÊÌÚ¸©Î©ÇîÊª´Û¤Ë´óÂ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·²ÇÏ¤ÈÆÊÌÚ»º¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î²½ÀÐ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¤¥ë¥«¤ÎÆ¬¤ÎÉôÊ¬¡£¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤¬¡¢¤¯¤Á¤Ð¤·¤äÉ¡¤¬¤è¤¤·Á¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÊÌÚ¸©»º¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Î¾Êý¤ò¸¦µæ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¯¤Á¤Ð¤·¤Î¹ü¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ë¤¯¤Ó¤ì¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢Æ¬ÄºÉô¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¥è¥¦¥¹¥³¥¦¥«¥ï¥¤¥ë¥«¤Î¿·¼ï¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ëº£Ç¯3·î¤Î³Ø½Ñ»ï¤ËÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥è¥¦¥¹¥³¥¦¥«¥ï¥¤¥ë¥«¤¬Ã¸¿å´Ä¶¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤Î¿¿Æé¿¿ÆÃÊÌ´ÛÄ¹¤Ï¡Ö³¤¤«¤éÀî¤Ë¥¤¥ë¥«¤¬¤É¤¦¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¡£³¤¤Î¤Ê¤¤·²ÇÏ¸©¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿²½ÀÐ¤«¤é»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡·²ÇÏ¸©Î©¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤Ï18Æü¤«¤é6·î30Æü¤Þ¤ÇÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò³«¤¯¡£ÆÊÌÚ¸©Î©ÇîÊª´Û¤Ï18Æü¤«¤é11·î4Æü¤Þ¤Ç¾Ò²ðÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£¡Ê¹âÌÚÃÒ»Ò¡Ë