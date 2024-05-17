ETFÇäÇãÆ°¸þ¡á17ÆüÁ°°ú¤±¡¢£Ç£Ø£Õ¥Æ¥Ã¥¯¡¢Æü¶½³°ºÄËè·î¤¬¿·¹âÃÍ
¡¡17ÆüÁ°¾ì¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇã¾õ¶·¤Ï¡¢ETF¡¦ETN¹ç·×¤ÎÇäÇãÂå¶â¤¬Á°ÆüÈæ23.0¡ó¸º¤Î1399²¯±ß¡£¤¦¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¡Ê¥Ù¥¢ETF¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ETF¤ò´Þ¤à¡Ë22ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÆ±21.2¡ó¸º¤Î1126²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡¥Ë¥Ã¥±¥ë¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1694> ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡È¾Æ³ÂÎ¡¡£Å£Ô£Æ <2243> ¡¢¾å¾ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥ÉÊÆ¹ñºÄ·ô¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë <1486> ¡¢¾å¾ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ÊÆ¹ñ³ô¼° <1547> ¡¢£Í£Á£Ø£É£ÓÊÆ¹ñ³ô¼°¡Ê£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡Ë¾å¾ìÅê¿® <2558> ¤Ê¤É35ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡£Ãæ¹ñ£È³ô¥Ù¥¢¾å¾ìÅê¿® <1573> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó¡¦¥Ù¥¢ <2032> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì£²£µ£° <2042> ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡¸¶Ìý¥Ö¥ë <2038> ¤¬3.25¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡°ìÊý¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡¶ä¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1673> ¤Ï11.43¡ó°Â¡¢£Ï£î£å¡¡£Å£Ô£Æ¡¡ÆîÊý¡¡Ãæ¹ñ£Á³ô¡¡£Ã£Ó£É£µ£°£° <2553> ¤Ï4.76¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬138±ß°Â¤ÎÂçÉý²¼Íî¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â743²¯6300Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¤¿¤À¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Ï²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°°ú¤±»þÅÀ¤ÎÊ¿¶Ñ861²¯4700Ëü±ß¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤êÄãÄ´¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬64²¯2800Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬63²¯3500Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬57²¯700Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬54²¯2300Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬52²¯3900Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡¥Ë¥Ã¥±¥ë¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1694> ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡È¾Æ³ÂÎ¡¡£Å£Ô£Æ <2243> ¡¢¾å¾ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥ÉÊÆ¹ñºÄ·ô¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë <1486> ¡¢¾å¾ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ÊÆ¹ñ³ô¼° <1547> ¡¢£Í£Á£Ø£É£ÓÊÆ¹ñ³ô¼°¡Ê£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡Ë¾å¾ìÅê¿® <2558> ¤Ê¤É35ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡£Ãæ¹ñ£È³ô¥Ù¥¢¾å¾ìÅê¿® <1573> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó¡¦¥Ù¥¢ <2032> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì£²£µ£° <2042> ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡¸¶Ìý¥Ö¥ë <2038> ¤¬3.25¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡°ìÊý¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡¶ä¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1673> ¤Ï11.43¡ó°Â¡¢£Ï£î£å¡¡£Å£Ô£Æ¡¡ÆîÊý¡¡Ãæ¹ñ£Á³ô¡¡£Ã£Ó£É£µ£°£° <2553> ¤Ï4.76¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬138±ß°Â¤ÎÂçÉý²¼Íî¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â743²¯6300Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¤¿¤À¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Ï²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°°ú¤±»þÅÀ¤ÎÊ¿¶Ñ861²¯4700Ëü±ß¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤êÄãÄ´¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬64²¯2800Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬63²¯3500Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬57²¯700Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬54²¯2300Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬52²¯3900Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹