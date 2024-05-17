»³ºê°é»°Ïº¡¡º£¸å¤Î³èÆ°¤Ï¡Ö³Ú¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¡¡Àè·î6Ç¯¤Ö¤ê¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ºê°é»°Ïº¡Ê38¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ÖSONGS¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï4·î24Æü¤Ë¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖThe¡¡Handsome¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æ±ºî¤Ï10¤Î³Ú¶Ê¤¬°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤°ºîÉÊ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¡È¤³¤ÎÀ¤¤ÇºÇ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¡É¤Ê·ëº§º¾µ½»Õ¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÂçÀôÍÎ¤¬¡Öº£²ó¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡£10¶Ê¤Î²Î¤À¤±¤É¤½¤³¤Ë¤ÏÊª¸ìÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡ØThe¡¡Handsome¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢»³ºê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦The¡¡Handsome¡Ù¡¢¤¤¤Ä¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Âè°ìÊâ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³ºê¤Ï¡Öº£¤³¤Î¡ØThe¡¡Handsome¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£ËÍ¤Ï¥é¥¤¥Ö¤äÉñÂæ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¼«Ê¬¤Î»×¤¤¡¢¡ØThe¡¡Handsome¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Þ¤ºº£Ç¯¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ê¤¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¼¥í¥¤¥Á¤Ç¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢±é½Ð¥×¥é¥ó¤È¤«¤â¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¼¥í¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£