¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë±óÆ£¹Ò¡Ö¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤°ì»þ¤·¤Î¤®¤ÎÁª¼ê¡×¡¡º£²Æ¤Î¼éÈ÷ÅªMFÊä¶¯¤ò±Ñ»ØÅ¦
º£²Æ¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ³×¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¡¢±Ñ¼±¼Ô¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ô¥¢¡¼¥¹»á¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¬É¬Í×¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGive Me Sport¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ¤Ï4´§¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¤Î¤ß¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡DF¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥Þ¥Æ¥£¥×¡¢MF¥Á¥¢¥´¡¦¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¥é¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÊä¶¯¤Ë½Ð¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥Ô¡¼¥¢¥¹»á¤Ï¡Ö²Æ¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¡©¡¡»ä¤¬¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬3¡¢4¿ÍÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤Ï¥³¥Ê¥Æ¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Èà¤ÎÆ»¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎºÂ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤é¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°µÅÝÅª¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ï¡¼¥Õ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼éÈ÷ÅªMF¤â¤â¤¦°ì¿ÍÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£±óÆ£¤Ï¤È¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤°ì»þ¤·¤Î¤®¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤¬Ä¹´üÅª¤Ê6ÈÖ¤Î²ò·èºö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊÌ¤ÎÌë¡¢¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¡£Èà¤Ï¤½¤³¤Ç¤â»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ËÜÍè¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤êÁ°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤À¤«¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢±óÆ£¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤éÃæ¿´Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿±óÆ£¤À¤¬¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¤¬Êä¶¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë