¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤¬¿¿¤Ã°Å¡ª¡©Àè¤Ë¿Ê¤à¤È¡Ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ø¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ù»Å³Ý¤±¤Å¤¯¤ê
¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÎ®¹Ô°Ê¹ß¤Ï¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¾¯¤·ÂÐÌÌ½Å»ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤¬¿¿¤Ã°Å¡ª¡©Àè¤Ë¿Ê¤à¤È¡Ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ø¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ù»Å³Ý¤±¤Å¤¯¤ê
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ¯¤Êý¤Ê¤É¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¤¤Þ¡¢Æ¯¤¯¶õ´Ö¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿´ë¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î±ß³ê²½¤äºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î»Å³Ý¤±¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤³¤Ç¤âºÂ¤ì¤ë´°Á´¥Õ¥êー¥¢¥É¥ì¥¹²½
¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¸©²ÅÅçÄ®¡Ê¤«¤·¤Þ¤Þ¤Á¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥µ¥ó¥È¥êー¶å½£·§ËÜ¹©¾ì¡Ù¤Ç¤¹¡£¥Óー¥ë¤äÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹©¾ì¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÏµîÇ¯¡Ê2023Ç¯¡Ë7·î¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥È¥êー ¸ÅÀî°¦¤µ¤ó¡Ö¡Ø¥ï¥¤¥ï¥¤¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£´°Á´¥Õ¥êー¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤·¤Æ¡¢¹©¾ìÄ¹¤ÎÀÊ¤À¤±¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤É¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
350¿Í¤Û¤É¤¬Æ¯¤¯¤³¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÏÉô½ð¤´¤È¤Ë¥Ç¥¹¥¯¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢Â¾¤ÎÉô½ð¤ÈÏ¢·È¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢Éô½ð¤´¤È¤ÎÉô²°¤ò¤Ê¤¯¤¹Âå¤ï¤ê¤ËÃ¯¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²ñµÄ¼¼¤äµÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô²°¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤¿¤ó¤Ê¤Ã¤»¡×¡Ö¤·¤º¤«¤Ë¤·¤Ê¤Ã¤»¡×¡Ö¤Í¤Ê¤Ã¤»¡×¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ·§ËÜÊÛ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤Ã¤»¡§·§ËÜÊÛ¤Ç¡Ö～¤·¤Æ¤Í¡×¤Î°ÕÌ£¡¡Ì¿Îá¤è¤ê¤â½À¤é¤¯¡¢Äó°ÆËô¤Ï¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥¤¥áー¥¸
¡Ö¤«¤¿¤ó¤Ê¤Ã¤»¡×¡á²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡¡¡Ö¤·¤º¤«¤Ë¤·¤Ê¤Ã¤»¡×¡áÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤Í¡¡¡Ö¤Í¤Ê¤Ã¤»¡×¡á¤â¤¦¿²¤¿¤é¤É¤¦
¸ÅÀî¤µ¤ó¡Ö¡Ø¤«¤¿¤ó¤Ê¤Ã¤»¡Ù¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ß¥ó¥°¤È¤«Êó¹ð²ñ¤È¤«¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Óー¥ë¡¦¤ªÃã¡×Âç¼ê°ûÎÁ¥áー¥«ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æー¥â¥¢
Éô²°¤ÎÃæ¤ÏÀ½Â¤¤¹¤ë¥Óー¥ë¤ä¤ªÃã¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÇÛ¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²ñµÄ¼¼¤Ï·§ËÜÌ¾»º¤Î¥È¥Þ¥È¤ä¤«¤é¤·¤ì¤ó¤³¤ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥æー¥â¥¢°î¤ì¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¡¢¼«Á³¤È¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥È¥êー¶å½£·§ËÜ¹©¾ì Ç÷ÅÄ¿°ìÏº ¹©¾ìÄ¹
¡ÖËÜÅö¤Ë¼Ò°÷¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢À¸»ºÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÊ¼Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âºÇ¶á¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¤·¤¿´ë¶È¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹©É×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥«¥Õ¥§¡ª¡©¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î±¿±ÄÂå¹Ô¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦·§ËÜ»Ô¤Î¡Ø¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¡Ù¡£2022Ç¯¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð°Å°Ç¤Î¶õ´Ö¤Ï¡¢¼Â¤Ï²ñ¼Ò¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤òÈ´¤±¤ë¤È¡Ä¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É¤Ï2008Ç¯ÁÏ¶È¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï210¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤ÎÁý²Ã¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Î»öÌ³¥Õ¥í¥¢¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥Õ¥êー¥¹¥Úー¥¹¤ÎÀß·×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¾Ì²¤Ç¤¤ë¥¹¥Úー¥¹¤â³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥³ー¥É Ê¡ÅÄÆàÆà¤µ¤ó
¡Ö¾¯¤·µÙ¤ó¤Ç¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È½¸ÃæÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¡¢À¸»ºÀ¤â¾å¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼Ò°÷¤Ï¥«¥Õ¥§¤ä¥Ðー¤¬¡ÈÌµÎÁ¡É
¹¹¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¡Ö¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷¤¬ÌµÎÁ¤Ç°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤Ï¡ØCYBAR¡Ù¡Ê¥µ¥¤¥Ðー¡Ë¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ðー¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¤ª¼ò¤âÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°û¤ßÊª¤¬ÌµÎÁ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Éô½ð¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÒÆâÁ´ÂÎ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
µîÇ¯¡Ê2023Ç¯¡Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ø¥ì¥¤¥á¥¤Æ£°æ¡Ù¡£·§ËÜ»Ô¤Ç»æŽ¥Ê¸¶ñ¡¦»öÌ³µ¡¤Ê¤É¤ò°·¤¦´ë¶È¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤ÏÊª¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢»¨Á³¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä
º£¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÐ¤È¥°¥ìー¤Î¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥í¥¢¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¡©
¥ì¥¤¥á¥¤Æ£°æ 茺ËÜºÚ·î¤µ¤ó¡ÖÎÐ¤ÎÉôÊ¬¤Ç·§ËÜ¾ë¤Î¼ÇÀ¸¡¢Ãæ±û¤Î¥°¥ìー¤Ç·§ËÜ¾ë¤ÎÀÐ³À¡¢·§ËÜ¾ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂ¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¼Â¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¥ì¥¤¥á¥¤Æ£°æ¤¬°·¤¦¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
茺ËÜ¤µ¤ó¡ÖÊÀ¼Ò¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ä¥¢ー¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢²ñµÄ¼¼¤Î¥½¥Õ¥¡¥»¥Ã¥È¤ò¸«¤¿Êý¤¬¡Ø¤¦¤Á¤Î²ñµÄ¼¼¤Ë¤â¥½¥Õ¥¡¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ò¤È¤Ä¤Çµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹â¤µ¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ç¥¹¥¯¤ä¡¢Ä«¡¦Ãë¡¦ÈÕ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¿§¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤Î¾ÈÌÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¼Ò°÷¼«¤é¤¬Äó°Æ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
茺ËÜ¤µ¤ó¡Ö¤³¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²Ý¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ÒÆâÁ´ÂÎ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÆ¯¤Êý¤ä¼ÒÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢Íø±×¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ÏÆ¯¤¯¡Ö¶õ´Ö¡×¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£