¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÈÍ¥»°¡ÉÃçÌîÂÀ²ì¡¢½éÌë¤Ç¡ÈÆÒ»Ò¡É°ËÆ£º»è½¤Ë¹ðÇò¡¡¥Í¥Ã¥È½ËÊ¡¤â¼¡½µÍ½¹ð¤¬ÉÔ²º¡ÖÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡°ËÆ£º»è½¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7½µ¡Ö½÷¤Î¿´¤ÏÇ¤ÎÌÜ¡©¡×¡ÊÂè35²ó¡Ë¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·ëº§½éÌë¤ËÍ¥»°¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤¬ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£¡Ë¤Ë»×¤¤¤ò¹ðÇò¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î¼¡½µÍ½¹ð¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ²º¤¹¤®¤ë¤è¤ª¤ª¤ª¡ª¡ª¡×¡ÖÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¸×¤ËÍã¡ÙÂè35²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡Í¥»°¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Î¡ÈËÜ¿´¡É¤òÊ¹¤¯ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë
¡¡Í¥»°¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æº§Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿ÆÒ»Ò¡£Éã¡¦Ä¾¸À¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ÈÊì¡¦¤Ï¤ë¡ÊÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡Ë¤Ï¶Ã¤¯¤¬¡¢2¿Í¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¡£ÆÒ»Ò¤Ï¿¦¾ì¤Ç±ÀÌî¡ÊÄÍÃÏÉð²í¡Ë¤Ë¤âÊó¹ð¡£ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆÒ»Ò¤ÏÆ²¡¹¤¿¤ëË¡Äî¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿ÆÒ»Ò¤ÈÍ¥»°¤Ï¡¢·ëº§¤·¤ÆºÇ½é¤ÎÌë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÊÌ¡¹¤ÎÉÛÃÄ¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÍ¥»°¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï»Ø°ìËÜ¿¨¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¡¡¢ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤¬¡×¤ÈËÜ¿´¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¶Ã¤¤¤¿ÆÒ»Ò¤¬ÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¡¢Í¥»°¤Ï¹âÅù»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç»×¤¤¤ò¹ð¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¸À¤«¤é¸«¹ç¤¤¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ê¤éÅö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¤Î»×¤¤¤Ç·ëº§Áê¼ê¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤Ä¤¤¤ËÍ¥»°¤¬ÆÒ»Ò¤Ë»×¤¤¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¡ÖÍ¥»°¤µ¤ó¤Ë¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«2¿Í¤È¤â¤È¤Æ¤â°¦¤ª¤·¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¤·¤«¤·Âè35²ó¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÒ»Ò¤¬·ëº§¤·¤¿¾¼ÏÂ16Ç¯11·î¤ÎÍâ·î¡¢ÆüËÜ¤Ï¿¿¼îÏÑ¤ò¹¶·â¤·¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤ÎÀïÁè¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ5·î20Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè8½µ¡Ö½÷Ì½Íø¤Ë¿Ô¤¤ë¡©¡×¤ÎÍ½¹ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹æµã¤¹¤ëÆÒ»Ò¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÁáÂ®¡¢Íè½µ¤¬ÉÔ²º¤¹¤®¤ë¤è¤ª¤ª¤ª¡ª¡ª¡×¡Ö²¿¤À¤«¤·¤ó¤É¤½¤¦¤ÊÆâÍÆ¡Ä¡£¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÍ¥»°¤µ¤óÀïÁè¤Ë¹Ô¤¤½¤¦¤ÊÍ½¹ð¤ËÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¸×¤ËÍã¡ÙÂè35²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡Í¥»°¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Î¡ÈËÜ¿´¡É¤òÊ¹¤¯ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë
¡¡Í¥»°¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æº§Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿ÆÒ»Ò¡£Éã¡¦Ä¾¸À¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ÈÊì¡¦¤Ï¤ë¡ÊÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡Ë¤Ï¶Ã¤¯¤¬¡¢2¿Í¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¡£ÆÒ»Ò¤Ï¿¦¾ì¤Ç±ÀÌî¡ÊÄÍÃÏÉð²í¡Ë¤Ë¤âÊó¹ð¡£ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆÒ»Ò¤ÏÆ²¡¹¤¿¤ëË¡Äî¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¶Ã¤¤¤¿ÆÒ»Ò¤¬ÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¡¢Í¥»°¤Ï¹âÅù»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç»×¤¤¤ò¹ð¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¸À¤«¤é¸«¹ç¤¤¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ê¤éÅö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¤Î»×¤¤¤Ç·ëº§Áê¼ê¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤Ä¤¤¤ËÍ¥»°¤¬ÆÒ»Ò¤Ë»×¤¤¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¡ÖÍ¥»°¤µ¤ó¤Ë¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«2¿Í¤È¤â¤È¤Æ¤â°¦¤ª¤·¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¤·¤«¤·Âè35²ó¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÒ»Ò¤¬·ëº§¤·¤¿¾¼ÏÂ16Ç¯11·î¤ÎÍâ·î¡¢ÆüËÜ¤Ï¿¿¼îÏÑ¤ò¹¶·â¤·¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤ÎÀïÁè¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ5·î20Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè8½µ¡Ö½÷Ì½Íø¤Ë¿Ô¤¤ë¡©¡×¤ÎÍ½¹ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹æµã¤¹¤ëÆÒ»Ò¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÁáÂ®¡¢Íè½µ¤¬ÉÔ²º¤¹¤®¤ë¤è¤ª¤ª¤ª¡ª¡ª¡×¡Ö²¿¤À¤«¤·¤ó¤É¤½¤¦¤ÊÆâÍÆ¡Ä¡£¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÍ¥»°¤µ¤óÀïÁè¤Ë¹Ô¤¤½¤¦¤ÊÍ½¹ð¤ËÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£