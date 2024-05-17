¡ÖI-LAND2¡×¡ÈÆü¥×½÷»Ò½Ð¿È¡É¥Ê¥Ê¡õ¥«¥ó¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡¢Ã¦Íî¤Ç¹æµã ¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃ¦Íî¤·¤Æ²ù¤·¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/05/17¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤òÀ¸¤ó¤ÀMnet¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤ÎºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ØI-LAND2¡§N¡¿a¡Ù¡ÊABEMA¡¿¤è¤ë20»þ50Ê¬¡Á¢¨Âè10ÏÃ¤Ï»þ´ÖÌ¤Äê¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬¡¢5·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤ÎÃ¦Íî¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖI-LAND2¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë1°Ì¤ÎÆüËÜ¿ÍÎý½¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âè4ÏÃ¤ËÂ³¤3¤ÄÌÜ¤Î¥Æ¥¹¥È¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£I-LAND¤ÈGROUND¤¬3¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤´¤È¤Ë¥Ð¥È¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡£GROUND¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤¹¤ëÅÙ¤ËI-LAND¤«¤é3¿Í¤ÎÊü½Ð¼Ô¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¥Ü¡¼¥«¥ëÂÐ·è¤Ç¤ÏGROUND¡¢Â³¤¯¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤âGROUND¤¬¾¡Íø¤·¡¢I-LANDER¤Ï´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë¡£ºÇ¸å¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÜÀï¤ÇI-LAND¤¬¹â¤¤ÅÀ¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Êü½Ð¼Ô¤ÏÈ¾¿ô¤Î6¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¡¢¸Ä¿ÍÆÀÅÀ¤¬³ÎÄê¡£Äã¤¤ÅÀ¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥à¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡¢¥Ê¥Ê¡¢¥«¥ó¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡¢¥Á¥§¡¦¥½¥¦¥ë¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤Î6¿Í¤¬I-LAND¤òµî¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢I-LAND¿Ê½Ð¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿GROUNDER¤Î4¿Í¤¬¹çÎ®¤·¡¢¥Ê¥Ê¤È¥¸¥¦¥©¥ó¤¬Ã¦Íî¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£I-LAND¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¾¡Íø¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤«¤é2¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ìÆ±¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥Ê¤Ï¡Ö2²óÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤·´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃ¦Íî¤·¤Æ²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÏÃ¤·¡¢¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¡ÖÃ¦Íî¤·¤Æ»ÄÇ°¤À¤·²ù¤·¤¤¡£²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¤¹¤®¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
I-LAND2¡§N¡¿a¡Ù¤Ï¡¢ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Mnet¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤ÎºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡ÖI-LAND¡Ê¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ë¡×¤È¡ÖGROUND¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¶õ´Ö¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢¡ÖI¡ÊN¡¿a¡Ë¡×¤òÃµ¤¹»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¶¥Áè¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡¢2NE1¡Ê¥È¥¥¥¨¥Ë¡¼¥ï¥ó¡Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëTEDDY¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖI-LAND2¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë1°Ì¤ÎÆüËÜ¿ÍÎý½¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¢¡¡ÖI-LAND2¡×Ã¦Íî¼Ô·èÄê
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âè4ÏÃ¤ËÂ³¤3¤ÄÌÜ¤Î¥Æ¥¹¥È¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£I-LAND¤ÈGROUND¤¬3¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤´¤È¤Ë¥Ð¥È¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡£GROUND¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤¹¤ëÅÙ¤ËI-LAND¤«¤é3¿Í¤ÎÊü½Ð¼Ô¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¡¢¸Ä¿ÍÆÀÅÀ¤¬³ÎÄê¡£Äã¤¤ÅÀ¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥à¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡¢¥Ê¥Ê¡¢¥«¥ó¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡¢¥Á¥§¡¦¥½¥¦¥ë¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤Î6¿Í¤¬I-LAND¤òµî¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢I-LAND¿Ê½Ð¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿GROUNDER¤Î4¿Í¤¬¹çÎ®¤·¡¢¥Ê¥Ê¤È¥¸¥¦¥©¥ó¤¬Ã¦Íî¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£I-LAND¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¾¡Íø¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤«¤é2¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ìÆ±¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥Ê¤Ï¡Ö2²óÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤·´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃ¦Íî¤·¤Æ²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÏÃ¤·¡¢¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¡ÖÃ¦Íî¤·¤Æ»ÄÇ°¤À¤·²ù¤·¤¤¡£²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¤¹¤®¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡ÖI-LAND2¡×
I-LAND2¡§N¡¿a¡Ù¤Ï¡¢ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Mnet¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤ÎºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡ÖI-LAND¡Ê¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ë¡×¤È¡ÖGROUND¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¶õ´Ö¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢¡ÖI¡ÊN¡¿a¡Ë¡×¤òÃµ¤¹»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¶¥Áè¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡¢2NE1¡Ê¥È¥¥¥¨¥Ë¡¼¥ï¥ó¡Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëTEDDY¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û