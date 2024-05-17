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2024.5.15 Digital Release
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open 18:30 / start 19:00
\4,400(ÀÇ¹þ) ¡Ê+1drink \600¡Ë
w/ The Songbards
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2024.04.17 Digital Release
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3. Woman "W¤ÎÈá·à"¤è¤ê¡Êat Billboard Live TOKYO 2024¡Ë
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2023.09.13 Release
1. Crossroad
2. Stay With Me
3. °¦¤È¤«Îø¤È¤«
4. Squall
5. Amazing Grace
6. Dusk
7. µ²±
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