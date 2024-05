ファミリーマートに設置されている、コーヒーマシンのミルクで作る「FAMIMA CAFÉ」のフラッペシリーズに、ブルボンのロングセラー菓子「ルマンド」味が登場!

「ルマンド」とコラボレーションした、食感も楽しい、上品なココアとまろやかなバニラ風味の「ルマンド バニラフラッペ」が数量限定で販売されます☆

ファミリーマート「FAMIMA CAFÉ」ルマンド バニラフラッペ

価格:350円(税込)

発売日:2024年5月21日(火)

発売店舗:全国のファミリーマート約16,300店 ※※店舗によって取り扱いのない場合があります

幾重にも重ねたサクッと軽やかな食感のクレープ生地をほんのり甘いココアクリームで包み込んだ、ブルボンのクッキー菓子「ルマンド」

1974年の発売以来、多くの方に愛されるロングセラーであり、2024年で発売50周年を迎えます。

そんな「ルマンド」とコラボレーションした「ルマンド バニラフラッペ」が「FAMIMA CAFÉ」のフラッペシリーズに数量限定で登場!

上品な甘さのココアクリームとバニラの2層のかき氷の上に、ルマンドをイメージした薄いクレープ生地をトッピング。

さらにチョコチップを混ぜることで、味わいだけでなく食感も「ルマンド」が再現されたフラッペです☆

「FAMIMA CAFÉ」のフラッペシリーズファンはもちろん、ルマンドファンも楽しめる、ココアとバニラの上品な味わいに仕上げられたフラッペ。

ファミリーマート「FAMIMA CAFÉ」シリーズに2024年5月21日より登場する「ルマンド バニラフラッペ」の紹介でした☆

