東京、大阪、愛知に、TVアニメ『忘却バッテリー』をテーマにしたカフェがオープン!

「もしも小手指高校で学園祭があったら…?」という世界観を表現した、“学園祭”をコンセプトにしたカフェです☆

TVアニメ『忘却バッテリー』テーマカフェ「忘却バッテリーカフェ」

スケジュール::

東京・渋谷:BOX cafe&space GEMS渋谷店開催期間:2024年5月30日(木)〜6月30日(日)所在地:東京都渋谷区渋谷3丁目27−11GEMS渋谷3階大阪・難波:#702 CAFE&DINER なんばパークス店開催期間:2024年6月13日(木)〜7月15日(月・祝)所在地:大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 7F愛知・名古屋:kawaraCAFE&KITCHEN 名古屋PARCO店開催期間:2024年6月6日(木)〜7月7日(日)所在地:愛知県名古屋市中区栄3-29-1名古屋PARCO南館5階

予約方法:2024年5月15日(水)12:00カフェ公式サイトOPEN 予約スタート:18:00〜

予約金:770円 (税込)※1申込につき4席迄予約可

“学園祭”をコンセプトにした、TVアニメ『忘却バッテリー』のテーマカフェが東京・大阪・名古屋にオープン!

期間中、カフェには小手指高校野球部員である「清峰葉流火」「要圭」「藤堂葵」「千早瞬平」「山田 太郎」の5人をイメージしたメニューが登場します。

フードとして、それぞれのメンバーをイメージしたトッピングが楽しめる「俺たちの青春丼」や「俺たちの青春ドッグ」をラインナップ。

さらに、野球場や「清峰葉流火」「要圭」をイメージしたデザート、各キャラクターをイメージしたドリンクなど、フォトジェニックで楽しいメニューが用意されます。

そのほか、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの販売や特典なども用意されるスペシャルカフェです☆

事前予約者限定カフェ利用特典「証明写真風ステッカー」/ドリンク注文特典「オリジナル紙コースター」

事前予約者限定カフェ利用特典として、事前予約し、カフェを利用された方に「証明写真風ステッカー」全5種から1枚をランダムでプレゼント。

ドリンク注文特典として、事前予約し、ドリンクを注文された方に「オリジナル紙コースター」全5種の中から1枚がランダムでプレゼントされます。

カフェメニュー

俺たちの青春丼

価格:各1,590円(税込)

白米をベースに、それぞれのキャラクターをイメージした具材のトッピングで味わう「俺たちの青春丼」

お好みの文化祭メニューが、メンバーを描いたピックとあわせて提供されます。

俺たちの青春丼 【清峰葉流火】唐揚げ丼

140キロオーバーの直球が武器の剛腕投手「清峰葉流火」をイメージした唐揚げ丼。

唐揚げにかけたソースと共に味わう、ボリューム満点なメニューです。

俺たちの青春丼【要圭】お好み焼き丼/【藤堂葵】ガーリックポーク丼

記憶喪失で野球に関する知識も失ってしまった「要圭」をイメージしたお好み焼き丼が登場。

真面目な努力家でストイックな「藤堂葵」をイメージした、スタミナ満点なガーリックポーク丼も提供されます。

俺たちの青春丼【千早瞬平】イカ焼き丼/【山田太郎】オム焼きそば丼

部員へのアドバイスをするなどチームの頭脳としても機能している「千早瞬平」をイメージした「俺たちの青春丼」には、イカ焼きをトッピング。

穏やかで優しい性格の持ち主である、チームメイトからの信頼も厚い「山田太郎」は、オム焼きそばがトッピングされます。

俺たちの青春ドッグ

価格:各1,590円(税込)

パンをベースに、都立小手指高校の野球部員たちをイメージした具材を挟んだ「俺たちの青春ドッグ」

唐揚げやお好み焼き、ガーリックポークなどを挟んだ、食べ応えのある一品です。

俺たちの青春ドッグ【清峰葉流火】唐揚げドッグ

お肉好きさんにぴったりな「清峰葉流火」をイメージした唐揚げドッグ。

フレンチフライやお野菜が添えられているのも嬉しいポイントです。

俺たちの青春ドッグ【要圭】お好み焼きドッグ/【藤堂葵】ガーリックポークドッグ

ソースやマヨネーズを使い、こってりとした味わいに仕上げられた「要圭」をイメージしたお好み焼きドッグ。

「藤堂葵」をイメージしたガーリックポークドッグは、トップにのせた卵黄がアクセントになっています。

俺たちの青春ドッグ【千早瞬平】イカ焼きドッグ/【山田太郎】オム焼きそばドッグ

「千早瞬平」をイメージした「俺たちの青春ドッグ」は、イカ焼きにたっぷりのせた細切りのニンジンがアクセント。

野球ボールを描いたお皿に「山田太郎」イメージのオム焼きそばをのせたメニューも提供されます。

球場 クレームブリュレ

価格:1,590円(税込)

抹茶スポンジとチョコクランチで球場をイメージしたクレームブリュレ。

中のバナナやイチゴと一緒に味わえるデザートプレートです。

清峰葉流火 ワッフル

価格:1,590円(税込)

チョコバナナとヨーグルトアイスの野球ボールがのった、「清峰葉流火」をイメージしたワッフル。

爽やかなミントクリームやブルーベリー、白玉をトッピングした、インパクト抜群な一品です。

要圭 ワッフル

価格:1,590円(税込)

「要圭」の渾身のギャグを思わせる「パイ」入りワッフル。

野球ボール型のヨーグルトアイスやりんごコンポートがサンドしてあります。

清峰葉流火 ブルーハワイスポーツドリンク

価格:990円(税込)

「清峰葉流火」をイメージしたカラーのドリンク。

ブルーベリーやミントをのせた、すっきりとしたのど越しの一杯です。

要圭 ピーチ乳酸菌ドリンク/藤堂 葵 ソルティマスカットソーダ

価格:各990円(税込)

ピーチシロップを混ぜて味わう、「要圭」をイメージした乳酸菌ドリンク。

「藤堂葵」をイメージしたソルティマスカットソーダには、スライスしたキウイがトッピングされています。

千早瞬平 マンゴーカシスソーダ/山田太郎 ミルク乳酸菌ドリンク

「千早瞬平」イメージのマンゴーカシスソーダは、オレンジをのせた炭酸ドリンク。

真っ白なルックスに仕上げられた「山田太郎」をイメージした、体に野菜い乳酸菌ドリンクもラインナップされます。

サイドドリンク

価格:各690円(税込)

メニュー:

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・コーラ

・オレンジ

・ジンジャエール

フードやデザートとともに楽しめるサイドドリンク。

コーヒーや紅茶など7種類から選べます。

※ワンオーダー対象外メニューとなります

※ドリンク特典対象外メニューとなります

「忘却バッテリーカフェ」オリジナルグッズ

描き下ろしイラストを使用した「忘却バッテリーカフェ」限定のオリジナルグッズを販売。

ランダム提供となる缶バッジやアクリルキーホルダー、トレカのほか、アクリルスタンドやクリアファイルなどが購入できます。

缶バッジ

価格:605円(税込)

種類:ランダム5種

“学園祭”をコンセプトにしたカフェならではのアートを背景に使用した缶バッジ。

制服にブラウンのエプロンを着用した野球部メンバーたちがプリントされています。

アクリルキーホルダー

価格:770円(税込)

種類:ランダム5種

「清峰葉流火」や「要圭」たちのお顔をアップでプリントしたアクリルキーホルダー。

イメージカラーを使用した、背景の球場アートもポイントです。

トレカ

価格:605円(税込)

種類:ランダム5種

表と裏面で異なるアートを使用したトレカ。

表にはエプロン姿、裏面には制服姿のメンバーがプリントされています。

アクリルスタンド

価格:各1,320円(税込)

種類:全5種

学園祭でカフェ店員として働くメンバーたちを描いたアクリルスタンド。

グリーンを基調にした台座には名前ロゴがカラフルなタッチでプリントされています。

A4クリアファイル

価格:440円(税込)

小手指高校野球部の1年生が集合した、A4サイズのクリアファイル。

野球場を描いた裏面には「忘却バッテリーカフェ」のロゴがプリントされています。

ポストカード5枚セット/マグカップ

グッズ名・価格:左から)

・ポストカード5枚セット 770円(税込)

・マグカップ 1,980円(税込)

「清峰葉流火」「要圭」「藤堂葵」「千早瞬平」「山田 太郎」をプリントしたポストカードが5枚セットで登場。

ラインアートで5人を描いたマグカップもおしゃれです。

「もしも小手指高校で学園祭があったら…?」という世界観を表現した、お目当てのメニューを味わいながら、忘れられない思い出を作れるカフェ。

2024年5月30日からの東京会場を皮切りに大阪・愛知にて順次開催される「忘却バッテリーカフェ」の紹介でした☆

