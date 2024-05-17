»ÔÌò½ê¿¦°÷¤µ¤ó¤¬¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ä¡×¤ÈÇú¾Ð¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¤Î¡É¥¯¥»¶¯¡É¤ÊÂÔ¤ÁÊý¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦³Î¿®ÈÈ¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡¥Ð¥®¡¼¤ÎÌÖÌÜ¤«¤éÉÔ¼«Á³¤ÊÂÎÀª¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬»ÔÌò½ê¤Ç¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¡ÖÃ´Åö¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤Æ¤ë¤«¤é²£¸«¤¿¤é¥«¡¼¥È¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£°ìÅÙ¸«¤Ç¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎÀª¤Ë¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦³Î¿®ÈÈ¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡©¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ê@wanwanmaturi¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥í¥â¤¯¤ó¡ÄÉáÃÊ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤´é¤Ç¥Ð¥®¡¼¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢£»ÔÌò½ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¥·¥í¥â¤Á¤ã¤ó¤ÎÄÁ¹ÔÆ°¡Ö¼êÂ³¤¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡ÊÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç¡ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡½¡½¡Ø»ÔÌò½ê¤ÎÃ´Åö¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤¤´®¤¨¤Æ¤ë¤«¤é²£¸«¤¿¤é¥«¡¼¥È¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¸¤¡Ù¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¿á¤½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Û¤³¤ó¤Ê¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£¤Ã¤¿»þ¤ÏÂ¿Æ¬ÍÑ¤Î¥«¡¼¥È¤ÇÍ¾Íµ¤¢¤ë¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¥®¥Á¥®¥Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸«¤¿Êý¡¹¤¬¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤Ê¤¼¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Û»ÔÌò½ê¤Ç¼êÂ³¤Ãæ¤Ë¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¼Ì¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤í¤Ë¤â¤¦1É¤¤Á¤ã¤Á¤ã¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¤Á¤ã¤Á¤ã¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥È¤ò»ä¤Î²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ÔÌò½ê¤ÎÃ´Åö¤µ¤ó¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¤¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ã´Åö¤µ¤ó¤¬¥«¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ä¡×¤È¡£²£¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾å¤Ë¥«¥Ð¡¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç³°¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ë°¤¤Æ²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼êÂ³¤¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê»Ð¤È´Å¤¨¤óË·¤ÊÄï¤Ë¶´¤Þ¤ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¥·¥í¥â¤Á¤ã¤ó¡ÖÃí¼Í¤µ¤ì¤Æ¤âÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿²´é¤ÈÉáÃÊ¤Î´é¤Îº¹¤¬·ã¤·¤¤¥·¥í¥â¤Á¤ã¤ó¤äÉ½¾ðË¤«¤Ê¤Á¤ã¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¡¢Ëö¤Ã»Ò¤Î¤â¤º¤¯¤Á¤ã¤ó¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Ñ¤¬¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢3É¤¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤Ê»Ò¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ú»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Û¥·¥í¥â¤Ï3ºÐ¤Ç¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿©¤¤¤·¤óË·¤ÊÃË¤Î»Ò¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¤¥¿¥º¥é¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤âÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¤â¤Ý¤±¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡Ãæ¤âÀèÀ¸¤Î´é¤òçÓ¤á¤¿¤ê¡¢Ãí¼Í¤µ¤ì¤Æ¤âÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤ª¼ê¼ê¤ä¤ªÉ¡¤Ç¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¥Ê¥Ç¥Ê¥ÇÍ×µá¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥Ñ¥Ñ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¿¬Èø¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ó¤¸¤ãÌµ¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¿¬Èø¤È¤ª¿¬¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤ã¤Á¤ã¤Ï5ºÐ¤Ç¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ç¹ü¥¬¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£Æ°ÊªÉÂ±¡¤ä¥¤¥¿¥º¥é¤¬¥Ð¥ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¤ÎÍÍ¤Ê·ù¤Ê´é¤ò¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ°ÊªÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤â¤½¤ó¤Ê¤Á¤ã¤Á¤ã¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Á¤ã¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê·ù¤Ê´é¤·¤Ê¤¤¤Ç¤è¡Ä¡×¤È¤¤¤Ä¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤â¤º¤¯¤Ï1ºÐ¤Ç´Å¤¨¤óË·¤Î¤Ó¤Ó¤ê¤Î¥ï¥¬¥Þ¥ÞË·¤ä¡£´Å¤¨¤óË·²á¤®¤Æ¤º¤Ã¤È»ä¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿²¤ë»þ¤âÉ¬¤º»ä¤ÎÉÛÃÄ¤Ç°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¸Î¤«¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ï²û¤«¤º¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿¤è¤¦¤ËÓ¹¤Ã¤¿¤êËÊ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê´À¡Ë¡£¤ª¤ä¤Ä¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥Ù¥ëÌÄ¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤ª¤ä¤Ä¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Â¿Æ¬»ô¤¤¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Û¥ª¥ä¥Ä¤ä¥ß¥ë¥¯¡¢¤´ÈÓ¤Ê¤É¤Î»þ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤¿½ç¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤Á¤ã¤Á¤ã¡¢¥·¥í¥â¡¢¤â¤º¤¯¤Î½çÈÖ¤Ç¤¢¤²¤Æ¤¤¤Æ½çÈÖÂÔ¤Æ¤ÐÌã¤¨¤ë¤È³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤º¤¯¤¬¤è¤¯¥·¥í¥â¤Î¥ª¥ä¥Ä¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò»ß¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦½Ö´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ú»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡ÛËèÆü»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¥¤¥¿¥º¥é¤äË½¤ì²á¤®¤ÇÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÆüËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯Âç¹¥¤¤ÇÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¿É¤¤¤È¤¤âÈá¤·¤¤»þ¤â¹¬¤»¤Ê»þ¤â³Ú¤·¤¤»þ¤âÉ¬¤º¤Á¤ã¤Á¤ã¡¢¥·¥í¥â¡¢¤â¤º¤¯¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÒÃ£¤Îµï¤Ê¤¤À¸³è¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤°ÌÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½º£¸å¤Ï3É¤¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ú»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Û3É¤¤¬¹¬¤»¤Ç³Ú¤·¤¯¤Æ¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÄí¤Ï¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æ¾ì¤Ï¥×¡¼¥ë¤ä¿åÍ·¤Ó¡¢½Õ¤ä½©Åß¤ÏÁö¤Ã¤¿¤ê¥Ü¡¼¥ëÍ·¤Ó¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È3É¤¤¬»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¸å²ù¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£»ÔÌò½ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¥·¥í¥â¤Á¤ã¤ó¤ÎÄÁ¹ÔÆ°¡Ö¼êÂ³¤¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡ÊÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç¡ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡½¡½¡Ø»ÔÌò½ê¤ÎÃ´Åö¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤¤´®¤¨¤Æ¤ë¤«¤é²£¸«¤¿¤é¥«¡¼¥È¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¸¤¡Ù¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¿á¤½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Û¤³¤ó¤Ê¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£¤Ã¤¿»þ¤ÏÂ¿Æ¬ÍÑ¤Î¥«¡¼¥È¤ÇÍ¾Íµ¤¢¤ë¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¥®¥Á¥®¥Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸«¤¿Êý¡¹¤¬¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤Ê¤¼¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Û»ÔÌò½ê¤Ç¼êÂ³¤Ãæ¤Ë¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¼Ì¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤í¤Ë¤â¤¦1É¤¤Á¤ã¤Á¤ã¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¤Á¤ã¤Á¤ã¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥È¤ò»ä¤Î²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ÔÌò½ê¤ÎÃ´Åö¤µ¤ó¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¤¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ã´Åö¤µ¤ó¤¬¥«¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ä¡×¤È¡£²£¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾å¤Ë¥«¥Ð¡¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç³°¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ë°¤¤Æ²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼êÂ³¤¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê»Ð¤È´Å¤¨¤óË·¤ÊÄï¤Ë¶´¤Þ¤ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¥·¥í¥â¤Á¤ã¤ó¡ÖÃí¼Í¤µ¤ì¤Æ¤âÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿²´é¤ÈÉáÃÊ¤Î´é¤Îº¹¤¬·ã¤·¤¤¥·¥í¥â¤Á¤ã¤ó¤äÉ½¾ðË¤«¤Ê¤Á¤ã¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¡¢Ëö¤Ã»Ò¤Î¤â¤º¤¯¤Á¤ã¤ó¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Ñ¤¬¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢3É¤¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤Ê»Ò¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ú»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Û¥·¥í¥â¤Ï3ºÐ¤Ç¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿©¤¤¤·¤óË·¤ÊÃË¤Î»Ò¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¤¥¿¥º¥é¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤âÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¤â¤Ý¤±¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡Ãæ¤âÀèÀ¸¤Î´é¤òçÓ¤á¤¿¤ê¡¢Ãí¼Í¤µ¤ì¤Æ¤âÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤ª¼ê¼ê¤ä¤ªÉ¡¤Ç¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¥Ê¥Ç¥Ê¥ÇÍ×µá¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥Ñ¥Ñ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¿¬Èø¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ó¤¸¤ãÌµ¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¿¬Èø¤È¤ª¿¬¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤ã¤Á¤ã¤Ï5ºÐ¤Ç¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ç¹ü¥¬¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£Æ°ÊªÉÂ±¡¤ä¥¤¥¿¥º¥é¤¬¥Ð¥ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¤ÎÍÍ¤Ê·ù¤Ê´é¤ò¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ°ÊªÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤â¤½¤ó¤Ê¤Á¤ã¤Á¤ã¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Á¤ã¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê·ù¤Ê´é¤·¤Ê¤¤¤Ç¤è¡Ä¡×¤È¤¤¤Ä¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤â¤º¤¯¤Ï1ºÐ¤Ç´Å¤¨¤óË·¤Î¤Ó¤Ó¤ê¤Î¥ï¥¬¥Þ¥ÞË·¤ä¡£´Å¤¨¤óË·²á¤®¤Æ¤º¤Ã¤È»ä¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿²¤ë»þ¤âÉ¬¤º»ä¤ÎÉÛÃÄ¤Ç°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¸Î¤«¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ï²û¤«¤º¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿¤è¤¦¤ËÓ¹¤Ã¤¿¤êËÊ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê´À¡Ë¡£¤ª¤ä¤Ä¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥Ù¥ëÌÄ¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤ª¤ä¤Ä¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Â¿Æ¬»ô¤¤¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Û¥ª¥ä¥Ä¤ä¥ß¥ë¥¯¡¢¤´ÈÓ¤Ê¤É¤Î»þ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤¿½ç¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤Á¤ã¤Á¤ã¡¢¥·¥í¥â¡¢¤â¤º¤¯¤Î½çÈÖ¤Ç¤¢¤²¤Æ¤¤¤Æ½çÈÖÂÔ¤Æ¤ÐÌã¤¨¤ë¤È³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤º¤¯¤¬¤è¤¯¥·¥í¥â¤Î¥ª¥ä¥Ä¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò»ß¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦½Ö´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ú»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡ÛËèÆü»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¥¤¥¿¥º¥é¤äË½¤ì²á¤®¤ÇÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÆüËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯Âç¹¥¤¤ÇÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¿É¤¤¤È¤¤âÈá¤·¤¤»þ¤â¹¬¤»¤Ê»þ¤â³Ú¤·¤¤»þ¤âÉ¬¤º¤Á¤ã¤Á¤ã¡¢¥·¥í¥â¡¢¤â¤º¤¯¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÒÃ£¤Îµï¤Ê¤¤À¸³è¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤°ÌÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½º£¸å¤Ï3É¤¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ú»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Û3É¤¤¬¹¬¤»¤Ç³Ú¤·¤¯¤Æ¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÄí¤Ï¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æ¾ì¤Ï¥×¡¼¥ë¤ä¿åÍ·¤Ó¡¢½Õ¤ä½©Åß¤ÏÁö¤Ã¤¿¤ê¥Ü¡¼¥ëÍ·¤Ó¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È3É¤¤¬»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¸å²ù¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª