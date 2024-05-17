ÈþÃËÈþ½÷¤À¤È»×¤¦ÇÐÍ¥Æ±»Î¤Î¡Ö·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 1°Ì¡Ö»°±ºæÆÊ¿¡ß¶ÍÃ«ÈþÎè¡×¡¢2°Ì¤Ï¡©
º£²ó¡¢All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï4·î22Æü¡Á5·î2Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷265¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö»ö¼Âº§¤Î·ÝÇ½¿Í¡¦ÇÐÍ¥Æ±»Î¤Î·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤À¤È»×¤¦ÇÐÍ¥Æ±»Î¤Î·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú18°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
»°±º¤µ¤ó¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¡ØÂè20²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥¤¥±¥á¥ó¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÍÃ«¤µ¤ó¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò¿ôÂ¿¤¯Ì³¤á¡¢Èþ¤·¤¤´éÎ©¤Á¤Ï¸½ºß¤Ç¤â·òºß¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¸ì¤é¤ì¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÍÌ¾¡£Æ´¤ì¤Î·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë½Ð¿ÈÆ±»Î¤Ç¡¢ÊÂ¤ó¤À»þ¤Î³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤¬·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÌ¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤ß¤¿¤¤¤Ê2¿Í¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿»°½Å¸©¡Ë¡¢¡ÖÄ®¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éÀäÂÐ¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖSHISEIDO MEN¡×¤ÎCM¤Ç½é¤á¤ÆÉ×ÉØ¶¦±é¤òÃ£À®¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯4·î¤ËÆÃÊÌ¥É¥é¥Þ¡ØGTO¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Øµ×¡¹¤ËÉ×ÉØ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤òÂ¿¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤È¤â¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢¸½ºß¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌöÃæ¡£³Ê¹¥ÎÉ¤µ¡¢Èþ¤·¤µ¤¬¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤ËÈþÃËÈþ½÷¤Î¡Ö·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¡×¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î²½¾ÑÉÊ¤ÎCM¤Ç¤â¡¢ÈþÃËÈþ½÷¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö´é¤¬¤È¤Æ¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·ÝÇ½¿Í¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢´é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê·°Ïµ¤¤âÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
¡Ú18°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§»°±ºæÆÊ¿¡ß¶ÍÃ«ÈþÎè2°Ì¤Ï¡Ö»°±ºæÆÊ¿¡×¤µ¤ó¤È¡Ö¶ÍÃ«ÈþÎè¡×¤µ¤ó¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¶¦±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢2018Ç¯¤Ë2¿Í¤Ï·ëº§¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë½Ð¿ÈÆ±»Î¤Ç¡¢ÊÂ¤ó¤À»þ¤Î³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤¬·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÌ¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤ß¤¿¤¤¤Ê2¿Í¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿»°½Å¸©¡Ë¡¢¡ÖÄ®¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éÀäÂÐ¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§È¿Ä®Î´»Ë¡ß¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò1°Ì¤Ï¡¢¡ÖÈ¿Ä®Î´»Ë¡×¤µ¤ó¤È¡Ö¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡×¤µ¤ó¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¤·¤¿¡£1998Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØGTO¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¶¦±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢2¿Í¤Ï2001Ç¯¤Ë·ëº§¡£¸½ºß¤Ï2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤µ¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖSHISEIDO MEN¡×¤ÎCM¤Ç½é¤á¤ÆÉ×ÉØ¶¦±é¤òÃ£À®¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯4·î¤ËÆÃÊÌ¥É¥é¥Þ¡ØGTO¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Øµ×¡¹¤ËÉ×ÉØ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤òÂ¿¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤È¤â¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢¸½ºß¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌöÃæ¡£³Ê¹¥ÎÉ¤µ¡¢Èþ¤·¤µ¤¬¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤ËÈþÃËÈþ½÷¤Î¡Ö·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¡×¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î²½¾ÑÉÊ¤ÎCM¤Ç¤â¡¢ÈþÃËÈþ½÷¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö´é¤¬¤È¤Æ¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·ÝÇ½¿Í¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢´é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê·°Ïµ¤¤âÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)