¡Ö¿¤Ó¤·¤í¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡¡Á°ÅÄ·òÂÀÁª¼ê¤¬Àä»¿...¼¡¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡©
¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤¬2024Ç¯5·î17Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢¿ùÃ«·ý»Î¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£¼¡¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Îº¸ÏÓ¤Ë¡Öº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤È°ì½ï¤Ç...¡×
Á°ÅÄÅê¼ê¤Ï¡Ö¼¡¤Ë³¤ÅÏ¤Ã¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡©¡×¤È¿ùÃ«¤µ¤ó¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õÁª¼ê¤È¤«»³²¼½ØÊ¿ÂçÁª¼ê¤È¤«Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤È¤«¤Ï¡¢º£¸À¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ÎµÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡ÖºÇ¶á¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¤Ó¤·¤í¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°ÅÄÅê¼ê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°155¥¥í¤È¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¡£¤·¤«¤â³ÑÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±¦¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡×¤ÈµÜ¾ëÅê¼ê¤ÎÅêµå¤òÀä»¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÎ¥¤¹°ÌÃÖ¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Äã¤¤¤³¤È¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æµó¤²¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤È¤Ïº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤È°ì½ï¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Äã¤¤¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Äã¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤¤¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤ë¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤ë¡£µÜ¾ëÅê¼ê¤Ïº£°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï
Á°ÅÄÅê¼ê¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï´Ä¶¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂÎ¤ÎÈèÏ«¤È¤«»î¹ç¤ÎÂ¿¤µ¤È¤«ÂÑµ×À¤â¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÊ¸²½¤¬°ã¤¦¤È¤³¤í¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç40¡¢50ËÜÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬ÆüËÜ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ´Ä¶¡£¤Ê¤¸¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡£
¤½¤ì¤È°ì½ï¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´Ä¶¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¤È¤«Ê¸²½¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¤È¤«¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤È¤«¡¢°ì½ï¤ËÍè¤¿²ÈÂ²¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤ÇÌîµå¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤â¼«Ê¬¤â¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×