¥¢¥Ë¥á¡Ö¥·¥É¥Ë¥¢¤Îµ³»Î¡×Âè1´ü¤¬5·î30Æü¤Þ¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¡ªÆ±¸¶ºî¼Ô¡¦ÆõÉÓÊÙ»á¤Î¡Ö¥¿¥ïー¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡×Âè2´¬È¯ÇäµÇ°
´ü´Ö¡§5·î17Æü～5·î30Æü
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥·¥É¥Ë¥¢¤Îµ³»Î¡×Âè1´ü¤ò¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Õ¥ë¡ù¥¢¥Ë¥áTV¡×¤Ë¤Æ5·î17Æü¤è¤ê5·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤Ï¡¢¡ÖBLAME!¡×¤ä¡ÖBIOMEGA¡×¡¢¡Ö¿Í·Á¤Î¹ñ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËÜºî¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦ÆõÉÓÊÙ»á¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜÃæ¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥¿¥ïー¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡×Âè2´¬È¯ÇäµÇ°¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£
¡¡ÂÐÏÃÉÔÇ½¤Î°ÛÀ¸Êª¡Ö´ñµï»Ò¡Ê¥¬¥¦¥Ê¡Ë¡×¤ËÃÏµå¤òÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤Æ¤«¤é1000Ç¯¡¢¿·Å·ÃÏ¤òÌÜ»Ø¤·¹±À±´Ö¤òÎ¹¤¹¤ëÇÅ¼ïÁ¥¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥·¥É¥Ë¥¢¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÎà¤ÎÂ¸Â³¤ò³Ý¤±¤¿Àï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¤Ï2014Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥·¥É¥Ë¥¢¤Îµ³»Î¡×¡¢2015Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥·¥É¥Ë¥¢¤Îµ³»Î Âè¶åÏÇÀ±ÀïÌò¡×¡¢2021Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥·¥É¥Ë¥¢¤Îµ³»Î ¤¢¤¤¤Ä¤à¤°¤Û¤·¡×¤Î3ºîÉÊ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏÂè1´üÁ´12ÏÃ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡ÚÁ´12ÏÃ¡Û¥·¥É¥Ë¥¢¤Îµ³»Î 2024Ç¯5·î30Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç 1´üÁ´12ÏÃ ´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ã¥¸«¡ª¡Ú¸ø¼°¥¢¥Ë¥áÁ´ÏÃ¡Û¡Û
¡Ú¡Ö¥·¥É¥Ë¥¢¤Îµ³»Î¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ÂÐÏÃÉÔÇ½¤Î°ÛÀ¸Êª¡¦´ñµï»Ò¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤¿ÂÀÍÛ·Ï¡£
¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¿ÍÎà¤Î°ìÉô¤Ï¡¢
¾®ÏÇÀ±¤òÁ¥ÂÎ¤È¤·¤¿µðÂç¤Ê¤ë±§ÃèÁ¥¥·¥É¥Ë¥¢¤ÇÈË¿£¤·¤Ê¤¬¤é±§Ãè¤òÎ¹¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¤½¤ì¤«¤éÌó1000Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤¿¥·¥É¥Ë¥¢½Ð¹Òµª¸µ1009Ç¯¡£
ºÇ²¼ÁØÉô¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È°é¤Æ¤é¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦Ã«É÷Ä¹Æ»¤¬¡¢ÁÄÉã¤Î»à¤ò´ü¤Ë³¹¤Ø½Ð¤ë¡£
Ä¹Æ»¤Ï¿Í·¿µðÂçÁõ¹Ã¡¦±Ò¿Í¤ÎÁà½Ä»Î·±Îý³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤ÆÁÄÉã°Ê³°¤Î¿Í´Ö¤È¿¨¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Ä¹Æ»¤¬½é¤á¤Æ°ÛÀ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¾¯½÷――À±Çò´×
Ä¹Æ»¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÍ§¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤Ç¤â½÷¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í´Ö――²Ê¸ÍÀ¥¥¤¥¶¥Ê
Ä¹Æ»¤Î³èÌö¤Ë²×Î©¤Á¤ò³Ð¤¨¤ë¾¯Ç¯――´ô¿À³¤ÂÝÉ×
ÍÍ¡¹¤Ê·±ÎýÀ¸¤¿¤Á¤È³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¤Ä¤¤¤ËÄ¹Æ»¤¿¤Á¤Ë½éÇ¤Ì³¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æº¤Æñ¤ÊÇ¤Ì³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·Ä¹Æ»¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÆÍÇ¡¡¢´ñµï»Ò¤¬½Ð¸½¡£
100Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¶¼°Ò¤È¤ÎÁø¶ø¤Ë¡¢¿ÍÎà¤Ï¡¢Ä¹Æ»¤Ï¡¢²¿¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¿ÍÎà¤ÎÂ¸Ë´¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤¬º£¡¢»Ï¤Þ¤ë――¡£
(C)ÆõÉÓÊÙ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿Åì°¡½Å¹©Æ°²èÀ©ºî¶É
(C)TSUTOMU NIHEI¡¦KODANSHA¡¿KOS PRODUCTION COMMITTEE