ÃçËÜ¹©»ö¤µ¤óºÊ¡¦»°Âå½ã²Î¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÄ¹°ú¤¯¤Î¤«¡ÄËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¡×¡¡Èï¹ðÂ¦¤Î¹³ÊÛ½Ð¤º
¡¡2022Ç¯10·î¤Ë»àµî¤·¤¿¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤ÎÃçËÜ¹©»ö¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤ÎºÊ¤Ç²Î¼ê¤Î»°Âå½ã²Î¡Ê56¡Ë¤¬¡¢µõµ¶¤Îµ»ö¤Ç¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤¬Äã²¼¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö½µ´©½÷À¡×¤ÎÈ¯¹Ô¸µ¤Î¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÂè2²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬17Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»°ÂåËÜ¿Í¤â½ÐÄî¡£Èï¹ðÂ¦¤¬¤³¤ÎÆü¤Ë¹³ÊÛ¤ò½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¾ÜºÙ¤òÄÉ¤Ã¤Æ½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¢¤È1¥«·î¤¯¤é¤¤¤Ï¤«¤«¤ë¡×¤È¡¢¹³ÊÛ¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»°Âå¤Ï¡Ö¹³ÊÛ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÇÄ¹°ú¤¯¤Î¤«¡ÄËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Öµ»ö¤¬Àµ¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯½àÈ÷¤¬¿Ê¤à¤Ï¤º¡£¾Ú¿Í¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤³¤³1Ç¯È¾¤Û¤É¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¤Ì¾ÍÀ²óÉü¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï6·î25Æü¤ËÁèÅÀ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡ÖÊÛÏÀ½àÈ÷¡×¤¬Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£