ÂçÃ«æÆÊ¿°ÜÀÒ¸å½é¤Î¼ó¿¶¤ê¿Í·ÁÇÛÉÛ¤ÇÂç½ÂÂÚ¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Ó¥¸¥¿¡¼ÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à£±£·£°£°¸Ä¡¡
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å½é¤Î¼ó¿¶¤ê¿Í·Á¤¬£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤ÇÀèÃå£´Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÇÛ¤é¤ì¤¿¡£ÂçÃ«¿Íµ¤¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÊÂ¤Ö¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Î¥²¡¼¥È¤ò£³£°Ê¬Áá¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÉáÃÊ¤Ï¼Ö¤Ç£³£°Ê¬¤ÇÍè¤ì¤ë¤Î¤Ëº£Æü¤Ï£²»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÂç½ÂÂÚ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËµåÃÄ¤¬Á°Æü¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Ó¥¸¥¿¡¼ÍÑ¤Î¥°¥ì¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬£±£·£°£°¸Ä¸ò¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤éÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Ó¥¸¥¿¡¼ÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¼ó¿¶¤ê¿Í·Á¤Ï°ÛÎã¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¿¤á¡¢µå¾ìÆþ¤ê¤â½ÂÂÚ¡£¥°¥ì¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£