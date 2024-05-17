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65·¿¡Ö4T-C65GP1¡×¡¡144.3¡ß30.2¡ß89.7cm¡¡Ìó37kg
55·¿¡Ö4T-C55GP1¡×¡¡122.4¡ß30.2¡ß77.4cm¡¡Ìó28kg GP2¥·¥êー¥º
50·¿¡Ö4T-C50GP2¡×¡¡111¡ß23.8¡ß70.7cm¡¡Ìó18.5kg
43·¿¡Ö4T-C43GP2¡×¡¡95.7¡ß23.8¡ß62.1cm¡¡Ìó15.5kg