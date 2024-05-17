Áê¼¡¤°²ò»¶¡¢²¡¤·´ó¤»¤ë´Ú¹ñÀª¡Ä¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÈÀï¹ñ»þÂå¡É¡¡Ä¶ÉÒÏÓP¤¬³Î¿®¤·¤¿¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÃíÌÜ
SKY-HI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹
¡¡²Î¼ê¤Ç¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎSKY-HI¡Ê¥¹¥«¥¤¥Ï¥¤¡¢Æü¹â¸÷·¼¡Ë¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú»öÌ³½ê¡õ¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦BMSG¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¶È³¦¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤³¤Î²Æ¤«¤é¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂçÍ¥¾¡¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¡¼¡×¤ÎÀ¼¡Ä¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿11¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×
¡¡2021Ç¯¤Ë7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à2ÆüÏ¢Â³¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SKY-HI¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¼êÏÓ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÆñÂê»³ÀÑ¤À¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯11·î4Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¼çºÅ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ð¥º¥ê¥º¥à LIVE 2023¡Ù¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢SKY-HI¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢BE:FIRST¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶¯¤¤ÉÔËþ¤¬É½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¤ª¥«¥Í¤¬¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÎ®ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤»¤á¤Æ¡¢3·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤¬Ìµ»ö½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¥Áè¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢·ã²½¤Î°ìÅÓ¤À¡£ÇµÌÚºä46¡¢Ý¯ºä46¡¢Æü¸þºä46¤Ê¤ÉºäÆ»·Ï¤Ë²Ã¤¨¡¢K-POP¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â³¡¹¤ÈÆüËÜ¤Ë¿Ê½Ð¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤À¤±¸«¤Æ¤â¡¢ºòÇ¯4·î¤ËBLACKPINK¡¢8·î¤Ëaespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤¬³«ºÅ¡£º£Ç¯¤Ï6·î¤ËNewJeans¡¢8·î¤Ëaespa¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼ÄÉ²Ã¸ø±é¡¢9·î¤ËIVE½é¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ê¤É¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµÈËÜ¶½¶È¤È´Ú¹ñÂç¼ê¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶ÈCJENM¤Ë¤è¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¡¦LAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿Æ±¼Ò½é¤Î11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤â4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Åö½é¤«¤é³¤³°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¸ì»ì¤Î³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤ÎXG¤â¡¢¹ñÆâ¤Ç¿Íµ¤¤ò¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢·ã¤·¤¤¶¥Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦¤Î²»³Ú»Ô¾ì¤Ø
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë²¥¤ê¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿SKY-HI¤Ï4·î15Æü¤Ë¡¢¡ÖÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú»Ô¾ì¤Ø¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿YouTube¸ø¼°Æ°²è¤òÇÛ¿®¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½¹Ô¤ÎÆüËÜ¤Î·ÝÇ½¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Èµ±¤¯¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êý¡¹¤¬±þÊç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿Ì¤¨¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»þÂå¤òÆ°¤«¤¹Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éÃË»Ò¹»¤Î¤è¤¦¤ÊÃË½¤µ¤¬Éº¤¦BMSG¤ÎÃæ¤«¤é¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î°éÀ®¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¾¯¡¹¾ì°ã¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤â³Î¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Á´À¹¤ÎÃæ¡¢²ò»¶¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£2015Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿BiSH¡Ê¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÏºòÇ¯6·î¤Ë²ò»¶¡£¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤â25Ç¯Æ¬¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬EXILE¤ä»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡¢GENERATIONS¡¢THE RAMPAGE¤é¤òÍÊ¤¹¤ëÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½êLDH¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦MOONCHILD¡Ê¥à¡¼¥ó¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡Ë¤¬4·îËö¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«11¤«·î¤È¤¤¤¦¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤ËÃ»Ì¿¤À¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÏLDH¤ÎOMI¤³¤ÈÅÐºä¹¿Ã¡Ê»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ë¤È¡¢BTS¤¬½êÂ°¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦HYBE¤ÎÆüËÜË¡¿ÍHYBE LABELS JAPAN¤¬½é¤á¤Æ¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖHYBE¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êÀ¤³¦¿Ê½Ð¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏHYBE¤Ï¿³ºº¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÄøÅÙ¤Ç¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£LDHÇ¤¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢°Æ¤ÎÄê¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ²ò»¶¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¡£
¡¡LDH¤Ç¤Ï11Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎE-girls¡Ê¥¤¡¼¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¤¬20Ç¯¤Ë²ò»¶¡£¥½¥Ë¡¼¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Girls2¡Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡Ö¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÀÐ°æÍö¤ÏÂà½ê¸å¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆME:I¤È¤·¤ÆºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¥¢¥¤¥É¥ë³¹Æ»¤òñÞ¿Ê¡Ê¤Ð¤¯¤·¤ó¡ËÃæ¤À¡£
¡Ö·ë¶É¡¢LDH¤ÏÀË¤·¤¤ºÍÇ½¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£BMSG¤¬¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÉÔËþ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏLDH¤Î¤³¤¦¤·¤¿Á°Îã¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î°ã¤¤
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ÏÆÃÍ¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£Á°½Ð¤Î²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î°éÀ®¤È°Ý»ý¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤è¤êÆñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï½÷À¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤¬Èæ³ÓÅªÍÆ°×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤È½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎ¾Êý¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡¢ÈþÍÆ´ØÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ´À°¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼çÂÎ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡SKY-HI¤¬¿Ê¤á¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤É¤ì¤Û¤É¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡É¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÏÍ½Â¬¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÏME:I¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥é¥Ã¥×¤ÎÈ¯À¼¤Ë¶ì¤·¤àÎý½¬À¸¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤µ¤µ¤ä¤¯¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦´«¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê»ØÆ³ÊýË¡¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖSKY-HI¤¬¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¤«¤é¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ä¥ª¥Ú¥é¤Î·Ð¸³¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍÌ¾¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ê¤É¤«¤Ê¤ê¤ÎºÍÇ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½¾Íè¤ÎJ-POP¤äK-POP¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÂÀ¸¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡½ñÎà¿³ºº¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤â¤Ê¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖNO¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤ÇË³Ê¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô