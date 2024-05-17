¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤¡È¶â¥íー±Ç²è¡É¤À¡ª¡¡¶²Îµ¤ÎÂçË½¤ì¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
¡¡1990Ç¯Âå¡£¤¢¤ë´ë¶È¤¬ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¶²Îµ¤òÉü³è¤µ¤»¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤òºî¤ë¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡×·×²è¤ò¥Ö¥Á¾å¤²¤¿¡£³«±àÀ£Á°¤Þ¤ÇÁæ¤®¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£·Ï¤Î¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¤ò¼Â¼Á¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¤ä¤é¤»¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯µ¤¼Á¤¬µØ¤È¤Ê¤ë¡£¥ï¥ó¥ª¥Ú¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Éü½²¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤ËÁö¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¶²Îµ¤¬¿Í¤ò»¦¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ³«±à¤Ï¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤È¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¤â¤Î¡£22Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¥Ñー¥¯¤Ï¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÂç´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£ÅÙ¤³¤½»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ä¡Ä¤É¤Ã¤³¤¤¡¢¿Í´Ö¤ÏÄ¨¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¡£º£ÅÙ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈµÒ¤¬¸Æ¤Ù¤ë¥ä¥Ð¤¤¶²Îµ¤òºî¤í¤¦¤¼¡×¤È¡¢°äÅÁ»ÒÁàºî¤ÇÄ¶¶§Ë½¤Ê¿ÍÂ¤¶²Îµ¥¤¥ó¥É¥ß¥Ê¥¹¡¦¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òºî¤ê¡¢ºÆ¤ÓÂç»´»ö¤¬¡Ä¡Ä¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤¬Êü¤Ä¡È¥Ñー¥¯¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¡¡¥é¥×¥È¥ë¤ÈT-REX¶¦Æ®¤Î´¶³´¿¼¤µ
¡¡Íè¤¿¤ë5·î17Æü¤Ë¡Ø¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£1990Ç¯Âå¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¡õÂçÀä»¿¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¶²ÎµÂç¹¥¤¤Ã»Ò¤ËÆ³¤¤¤¿¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡Ù¥·¥êー¥ºÂè4ÃÆ¤À¡£ËÜºî¤Ï¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿1993Ç¯¤Ë¶»Ìö¤é¤»¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢1ºîÌÜ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë·æºî¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤è¤ê¤³¤ì¤Û¤É¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çーÅª¤Ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡×¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¹ñ¤Î30～40Âå¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çーÅª¤Ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤â¤Ï¤ä°ì¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ê°Ê²¼¡Ö¶â¥íー±Ç²è¡×¤È¤¹¤ë¡Ë¡£¤Þ¤ÀÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï±Ç²è¤È½Ð²ñ¤¦µ®½Å¤ÊÁë¸ý¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£¶â¥íー±Ç²è¤¬±Ç²è¤Î¸¶ÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾ò·ï¤¬Â·¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¶â¥íー±Ç²è¤À¡ª¡×¤È¿Í¤¬Ç§ÃÎ¤¹¤ë¤«¤È¸À¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£
¡¦¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦»Ò¤É¤âÌÜÀþ¤Ç¤ÎËÁ¸±¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡¦Âç¿Í¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡¦¾®¿è¤Ê¥¸¥çー¥¯¤¬Ï¢È¯¤¹¤ë¡¦¤Û¤É¤è¤¯»Ä¹ó¤«¤ÄÌÌÇò¤¯¿Í¤¬»à¤Ì¡¦¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É
¡¡¾åµ¾ò·ï¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¶â¥íー±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆËÜºî¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ò·ï¤òÁ´¤ÆËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤¶â¥íー±Ç²è¤À¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬4¿Í¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ñー¥¯¤òËÁ¸±¤¹¤ë·»¤ÈÄï¤À¡£2¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏÎ¥º§ÌÜÁ°¡£·»¤Ï¹â¹»À¸¤é¤·¤¯»×½Õ´ü¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¡¢Äï¤ÏÎ¾¿Æ¤¬ÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ±ú¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê·»¤ÏÄï¤òÎå¤Þ¤½¤¦¤ÈÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¤¬¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò¥¤¥ó¥É¥ß¥Ê¥¹¡¦¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬½±¤¦¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î2¿Í¤ÎÂçËÁ¸±¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÃæÈ×¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤ÏÁÖ²÷¤Ç¤¹¤é¤¢¤ë¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÌ¿¤ÎÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥³¥á¥Ç¥£¥ê¥êー¥Õ¤È¤·¤Æ¤âÈ´·²¤Îµ±¤¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÂç¿Í»ëÅÀ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·»Äï¤Î½ÇÊì¤Ç¥Ñー¥¯¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Î½÷À¡Ê¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥À¥é¥¹¡¦¥Ï¥ïー¥É¡Ë¤È¡¢¥Ñー¥¯¤ÇÆ¯¤¯¥¿¥Õ¥¬¥¤¡Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¡Ë¤À¡£¤«¤Ä¤ÆÎøÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤Ã¤Á¤âÊÊ¤Î¤¢¤ëÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Î´Ø·¸¤ÏÀä»¿¥®¥¯¥·¥ã¥¯Ãæ¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¥Ñー¥¯¤ÎÂçÁûÆ°¤Ç¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢½ù¡¹¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ï¡¢¤¢¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥é¥Ö¥³¥á¤Ç³Ð¤¨¤¬¤Á¤Ê´¶³Ð¡¢Äø¤è¤¤¥à¥ºáÚ¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Åö»þ¤Ï¡Ø¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¡Ê2014Ç¯¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç³ô¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¤¬Ä¾µå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥Òー¥íー¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¿¥Õ¥¬¥¤¤ÇºÇ¹â¤À¡£·àÃæ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¡ÖÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¤Ê¤ªÍÌ¾¤Ê¥ßー¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö3É¤¤Î¥é¥×¥È¥ë¤òÀ©»ß¤¹¤ëÃË¡×¤âÈà¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö»à¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜºî¤Ï¶²Îµ¤¬ÂçË½¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬Á³Åª¤Ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»à¤Ì¡£1ºîÌÜ¤Î¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡Ù¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê»à¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥È¥¤¥ì¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¡¢¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦£Ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÎÏÓ¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥É¥Ã¥¥ê¤Ê»à¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ë»ÄµÔ¤Ê¥·ー¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥ß¥Ê¥¹¡¦¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¥Á¥ç¡Ê»à¸ì¤Ë¶á¤¤¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ë¤Ò¤È¸ý¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉ½¸½¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡Ë¤µ¤ì¤ë¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢²õÌÇ¤¹¤ëÆÃ¼ìÉôÂâ¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¹ó¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦½÷À¡¢¤½¤·¤ÆÆÃ¹¶¡ª¡¡¥Ð¥«¼ÒÄ¹¡ª¡¡¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê»à¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í¤¬»à¤Ì¤Î¤ò¾Ð¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤»à¤ËÊý¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥çー¥¯¡×¤Ë¿¨¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜºî¤ÏÍýÁÛÅª¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¶²Îµ¤ÎÂçË½¤ì¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£Ë½¤ì²ó¤ë¥¤¥ó¥É¥ß¥Ê¥¹¤â¤¤¤¤¤·¡¢¿Í´Ö¤È¥é¥×¥È¥ë¤é¤È¤Î¶¦Æ®¤È¤·¤Ã¤ÚÊÖ¤·¤â¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤À¤¬¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¤í¤¦¡£1993Ç¯¤Ë¶²Îµ¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¶²Îµ¤ÏºÇ¶¯¤À¤ÈÇ¾¤Ë¿¢¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£À§Èó¤È¤â¤½¤ÎÍ¦»Ñ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¾Ð¤¨¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢Ç³¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¼¡ª¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤Þ¤µ¤Ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¶â¥íー±Ç²è¤ÎÍýÁÛ·Á¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£À§Èó¤È¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢±Ç²è¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤½¤¦»×¤¨¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á²ÃÆ£¤è¤·¤¡Ë