¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤ÈÈÓ¤Î»ÙÅÙ¤·¤Ê¡ª¡×¡Ö¥¿¥ÀÈÓ¿©¤é¤¤¤¬¡ª¡×9ºÐ¤¬¼õ¤±¤¿ÍÜÊì¤«¤é¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëÁÔÀä¤Ê¤¤¤¸¤á¤È¤Ï¡©Á´À¤Âå¤Ë»É¤µ¤ë´ñÀ×¤Î¼ÂÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æºî¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿
¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¡Ö¤æ¤Ã¤Ú¤Î¤æ¤ëÌ¡²è¥Ö¥í¥°¡×¤äInstagram(@yuppe2)¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢2021Ç¯12·î¤«¤é¼¹É®¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤Ï´°·ë¸å¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¬È¯Çä¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö(¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¤â)ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÂçÊÑ¤ÊÀ¸³¶¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÌ¡²è¡×¤Ê¤É´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¤½¤ó¤ÊÏÃÂê¤Î¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ÈÌ¡²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½ºß92ºÐ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¦¥¥è¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡ª¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ÎËÜºî¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ä¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¥¥è¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ÎÁÄÊì¡È¥¥è¤µ¤ó¡É¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¼ÂÏÃ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÍÄ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÍÜ½÷¤È¤·¤Æ½ÇÉã¤Î²È¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥è¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÕÃÏ°¤ÊÍÜÊì¡ª¡Ö¥¿¥ÀÈÓ¿©¤é¤¤¤¬¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎË½¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¹ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÜÊì¤«¤é¤Î¤¤¤¸¤á¤Ë¥¥è¤Ï¡Ä¡©
¢£¥¥è¤µ¤ó¤Èºî¼Ô¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿
¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥¥è¤µ¤ó¤È¡¢ºî¼Ô¤Ç¥¥è¤µ¤ó¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ë¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤éÉÁ¤»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¤æ¤Ã¤Ú¡ÛInstagram¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÅê¹Æ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¡¢2018Ç¯¤´¤í¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«Ê¬¤¬»Å»ö¤ò¼¤á¤¿ºÝ¤Î·Ð°Þ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö»Å»ö¤ò¼¤á¤¿ÏÃ¡×¤¬¥Ð¥º¥ê¡¢°ìµ¤¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢³¨¤äÌ¡²è¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¤æ¤Ã¤Ú¡Û³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÌ¡²è²È¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é(³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤«¤é¤Ï)¤·¤Ð¤é¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢Instagram¤Ê¤É¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¡¢¤ä¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤òÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¤æ¤Ã¤Ú¡Ûº£¤Î»þÂå¤Ï¤¹¤´¤¯Ë¤«¤Ç¡¢(¤ª¶â¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬)¿©»ö¤âËþÂ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤À¤È¡¢À¸Íý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤¬Çã¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£ÀÎ¤Èº£¤òÈæ¤Ù¤ë¤À¤±¤ÇÍÚ¤«¤Ë¹¬¤»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¹¬¤»¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹¬¤»¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌä¤¤¤«¤±¤¿¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¥è¤µ¤ó¤Ë¤ª¿Ò¤Í¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¥¥è¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¹¬¤»¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¥¥è¡Ûº£¤Ï¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤Ç(Â©»ÒÉ×ºÊ¤ÎÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë)¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µ¤³Ú¡ª¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¡¢µÙ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤ËµÙ¤ó¤Ç¡¢»Å»ö¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë³°¤Ø½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¹¬Ê¡¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡Ú¥¥è¡Û¤¢¤È¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î°ÕÃÏ°¤ÊÍÜÊì¤Ë¤â¡Ö¤ªÁ°¤ÏÉÂ¤à¤³¤È¤òÃÎ¤é¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ïº£¹Í¤¨¤ë¤ÈÊì¤¬·ò¹¯¤ÊÂÎ¤Ë»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¿¤è¤ê·ò¹¯¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¥è¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¥¥è¡Ûº£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤«¤±¤Æ¡¢»ÅÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÉÛ¤Ê¤ÉºàÎÁ¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ(ÊÝ´É¤·¤Æ)¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤Ê¿Í·Á¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÞ¤ê»æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¸¤¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢²È¤Ë(Çã¤Ã¤Æ)¤¢¤ëºàÎÁ¤òÁ´Éô»È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Èºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Öº£¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥è¤µ¤ó¡£²á¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤È´¤¡¢¡Ö¹¬¤»¡×¤È»×¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¡ÄÈà½÷¤ÎÀ¸¤Êý¤Ï¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¤¤Ã¤È»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤À¤Î¿Í¤Ï¤¼¤Ò¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§¤æ¤Ã¤Ú(@yuppe2)¡¢¥¥è
¤½¤ó¤ÊÏÃÂê¤Î¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ÈÌ¡²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½ºß92ºÐ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¦¥¥è¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡ª¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ÎËÜºî¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ä¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¥¥è¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ÎÁÄÊì¡È¥¥è¤µ¤ó¡É¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¼ÂÏÃ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÍÄ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÍÜ½÷¤È¤·¤Æ½ÇÉã¤Î²È¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥è¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÕÃÏ°¤ÊÍÜÊì¡ª¡Ö¥¿¥ÀÈÓ¿©¤é¤¤¤¬¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎË½¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¹ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÜÊì¤«¤é¤Î¤¤¤¸¤á¤Ë¥¥è¤Ï¡Ä¡©
¢£¥¥è¤µ¤ó¤Èºî¼Ô¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿
¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥¥è¤µ¤ó¤È¡¢ºî¼Ô¤Ç¥¥è¤µ¤ó¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ë¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤éÉÁ¤»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¤æ¤Ã¤Ú¡ÛInstagram¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÅê¹Æ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¡¢2018Ç¯¤´¤í¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«Ê¬¤¬»Å»ö¤ò¼¤á¤¿ºÝ¤Î·Ð°Þ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö»Å»ö¤ò¼¤á¤¿ÏÃ¡×¤¬¥Ð¥º¥ê¡¢°ìµ¤¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢³¨¤äÌ¡²è¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¤æ¤Ã¤Ú¡Û³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÌ¡²è²È¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é(³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤«¤é¤Ï)¤·¤Ð¤é¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢Instagram¤Ê¤É¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¡¢¤ä¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤òÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¤æ¤Ã¤Ú¡Ûº£¤Î»þÂå¤Ï¤¹¤´¤¯Ë¤«¤Ç¡¢(¤ª¶â¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬)¿©»ö¤âËþÂ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤À¤È¡¢À¸Íý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤¬Çã¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£ÀÎ¤Èº£¤òÈæ¤Ù¤ë¤À¤±¤ÇÍÚ¤«¤Ë¹¬¤»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¹¬¤»¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹¬¤»¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌä¤¤¤«¤±¤¿¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¥è¤µ¤ó¤Ë¤ª¿Ò¤Í¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¥¥è¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¹¬¤»¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¥¥è¡Ûº£¤Ï¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤Ç(Â©»ÒÉ×ºÊ¤ÎÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë)¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µ¤³Ú¡ª¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¡¢µÙ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤ËµÙ¤ó¤Ç¡¢»Å»ö¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë³°¤Ø½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¹¬Ê¡¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡Ú¥¥è¡Û¤¢¤È¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î°ÕÃÏ°¤ÊÍÜÊì¤Ë¤â¡Ö¤ªÁ°¤ÏÉÂ¤à¤³¤È¤òÃÎ¤é¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ïº£¹Í¤¨¤ë¤ÈÊì¤¬·ò¹¯¤ÊÂÎ¤Ë»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¿¤è¤ê·ò¹¯¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¥è¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¥¥è¡Ûº£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤«¤±¤Æ¡¢»ÅÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÉÛ¤Ê¤ÉºàÎÁ¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ(ÊÝ´É¤·¤Æ)¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤Ê¿Í·Á¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÞ¤ê»æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¸¤¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢²È¤Ë(Çã¤Ã¤Æ)¤¢¤ëºàÎÁ¤òÁ´Éô»È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Èºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Öº£¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥è¤µ¤ó¡£²á¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤È´¤¡¢¡Ö¹¬¤»¡×¤È»×¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¡ÄÈà½÷¤ÎÀ¸¤Êý¤Ï¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¤¤Ã¤È»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤À¤Î¿Í¤Ï¤¼¤Ò¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§¤æ¤Ã¤Ú(@yuppe2)¡¢¥¥è