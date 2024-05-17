¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë·Þ·â¤Ø¿··¿¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÆüÊÆ¶¦Æ±³«È¯¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡×ÌÚ¸¶ËÉ±ÒÁê
ÌÚ¸¶ËÉ±ÒÁê¤Ï17Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤äÃæ¹ñ¤¬³«È¯¤äÇÛÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò·Þ·â¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿··¿¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÆüÊÆ¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
²»Â®¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤ÎÂ®¤µ¤ÇÊÑÂ§µ°Æ»¤ÇÈô¹Ô¤¹¤ë¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤ëÄÉÈø¤ä·Þ·â¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¡¢ËÌÄ«Á¯¤äÃæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤¬³«È¯¤äÀ¸»º¡¢ÇÛÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüÊÆÎ¾À¯ÉÜ¤Ï15Æü¡¢·Þ·â¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿··¿¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÖGPI¡Ê³ê¶õÃÊ³¬·Þ·âÍÑÍ¶Æ³ÃÆ¡Ë¡×¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤Ê¤É¤òÄê¤á¤¿¼è¤ê·è¤áÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂ¦¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥â¡¼¥¿¡¼¤ä¡Ö¥¥ë¥Ó¡¼¥¯¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÆÆ¬ÉôÊ¬¤Î¿ä¿ÊÁõÃÖ¤òÃ´¤¦¡£
ÌÚ¸¶ËÉ±ÒÁê¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶ËÄ¶²»Â®Ê¼´ï¤ËÂÐ¤¹¤ë·Þ·âÇ½ÎÏ¤ÎÁá´ü¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎÅý¹çËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö2030Ç¯Âå¤Î³«È¯´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÆüÊÆ¤Ë¤è¤ë·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ï¡¢¡ÖSM3¥Ö¥í¥Ã¥¯2A¡×°ÊÍè¤Ç¡¢2ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£