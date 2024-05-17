¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡×¤¬Á´´¬ÂÐ¾Ý¡ª Amazon¤Ë¤ÆKindleËÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇÂç50%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ
³«ºÅ´ü´Ö¡§5·î17Æü～5·î30Æü
¡¡Amazon¤Ï¡¢¡ÖKindleËÜ ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤òËÜÆü5·î17Æü¤è¤ê5·î30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂÐ¾ÝºîÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈºÇÂç¤Ç50%¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¡£¾®Àâ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ä¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Ê¤ÉËÉÙ¤ÊÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¸½ºß¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹12´¬¤Þ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡×¤ÏÁ´´¬¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ÄÌ¾ï990±ß¤Î¤È¤³¤í576±ß¤Ø¤È³ä°ú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾å50%¤Ë¤¢¤¿¤ë288¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡×¤ä¡Ö²¶¤Î»àË´¥Õ¥é¥°¤¬Î±¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥É¥íー¥¤¥ó¥° ºÇ¶¯Ì¡²è²È¤Ï¤ª³¨ÉÁ¤¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÌµÁÐ¤¹¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¢Amazon¤Î¡ÖKindleËÜ ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Ê°ìÉô¡Ë¡Û
¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ê12¡Ë¡×¡Ê50%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡Ë
¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ (11)¡×¡Ê50%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡Ë
¡Ö²¶¤Î»àË´¥Õ¥é¥°¤¬Î±¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ (9) ¡×¡Ê50%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡Ë
¡Ö¥É¥íー¥¤¥ó¥° ºÇ¶¯Ì¡²è²È¤Ï¤ª³¨ÉÁ¤¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÌµÁÐ¤¹¤ë¡ª5¡×¡Ê41%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡Ë