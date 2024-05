フィンランドのデザインハウス「 マリメッコ(Marimekko) 」が、ファッションイベント「Marimekko Day in Tokyo」を開催。2024年5⽉17⽇(⾦)〜19⽇(⽇)の3日間、東京・原宿の「WITH HARAJUKU」にて実施されます。3階の「WITH HARAJUKU HALL」には、Spring/Summer ‘24 コレクションによって作り出された特別な空間「Unikko forever」がオープン。コレクターズアイテムをはじめとする、アイコニックなマリメッコのプロダクトたちが勢揃いするんです。

5月18日(土)には、ヘルシンキで毎年開催されているパブリックでのファッションショーも行われるとのことなので、ファンは必見ですよ!ファッションイベント「Marimekko Day in Tokyo」が開催1964年にプリントデザイナー、マイヤ・イソラさんの独創的な発想から⽣まれたウニッコ(Unikko)。マリメッコのアイコン的存在として知られるこのデザインが誕生してから、2024年で60周年を迎えます。それを記念し、⽇本では5⽉17⽇(⾦)〜19⽇(⽇)の期間、原宿駅前の「WITH HARAJUKU」にてファッションイベント「Marimekko Day in Tokyo」を開催。パブリックでのファッションショーなど特別なコンテンツが用意された、マリメッコが体験できるイベントになっているそうですよ。日本初、パブリックでのファッションショーって気になる5月18日(土)14時からは、WITH HARAJUKUにて、マリメッコとして日本初となるパブリックでのファッションショーを開催。ブランドの地元・ヘルシンキで毎年行われているショーを東京で再現したもので、今回のSpring/Summer ‘24 コレクションでは、「実用主義とミニマリズム」をテーマに、フェミニンなシルエットと、モダンで実用的なワークウェアのミックススタイルを提案するといいます。ファッションショー当日は、9時から「WITH HARAJUKU」B1階の特設ブースにて整理券が配布されるとのこと。現地で見たい方は早めに会場へ行くのが良さそうです。またマリメッコ日本公式Instagramと、マリメッコ日本公式オンラインストア内の「LIVE STORE」でも配信予定。「LIVE STORE」では配信を見ながら、ショーで着用されているアイテムをその場で購入できるそうですよ。限定フレーバーのアイスや特別なノベルティも5⽉17⽇(⾦)〜19⽇(⽇)には、「WITH HARAJUKU」3階パークに「Marimekko Day in Tokyo」限定アイスクリームショップがオープン。福岡県久留米市を拠点とするアイスクリームメーカー「SCREAM」がウニッコ60周年を記念して特別に開発した、「BERRY CARAMELフレーバー」が提供されます。冷たいクランベリーに温かいキャラメルソースをかけて食べるフィンランドの伝統的なおやつ、“ヤーカルパロイタ・ヤ・クーマー・キヌスキカスティケッタ”をイメージしたという、特別なフレーバーをぜひ味わってみて。5月18日(土)からは、特別なノベルティが用意されています。マリメッコ表参道店とマリメッコ日本公式オンラインストア、Rakuten Fashionにて、税込2万4200円以上購入すると、「Marimekko Day in Tokyo」スペシャルデザインのファブリックバッグがもらえるそう。1964年当時のオリジナルカラーをイメージしたウニッコがデジタルプリントされたという、特別仕様のデザインは必見です!マリメッコ好きさんはぜひ、見逃さないようにしてくださいね。Marimekko Day in Tokyo場所 : WITH HARAJUKU(東京都渋谷区神宮前1-14-30)期間 : 5⽉17⽇(⾦)〜19⽇(⽇)※イベントのスケジュールは、都合により⼀部変更になる可能性があります。Spring / Summer '24 fashion show日時:5月18日(土)14:00〜Ice cream kiosk営業時間:5月17日(金)14:00〜18:00 / 5月18日(土)15:00〜18:00 / 5月19日(日)11:00〜18:00※数量限定特設ページ:https://www.marimekko.jp/news/参照元:株式会社ルックホールディングス プレスリリース