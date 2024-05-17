´Ú¹ñ·³¤¬ÊÆ·³¤ÈÀïÆ®µ¡»È¤¤±é½¬¡¡ËÌÄ«Á¯¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈ¿È¯
¡¡´Ú¹ñ·³¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³¤È¶õ·³¤Ë¤è¤ë¹çÆ±±é½¬¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤¬ÁáÂ®¡¢È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ú¹ñ·³¤Ï16Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤È¼Â»Ü¤·¤¿Âè5À¤Âå·¿¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤ë±é½¬¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï´Ú¹ñ·³¤Î¡ÖF35A¡×2µ¡¤È¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¡ÖF22¡×2µ¡¤¬»²²Ã¤·¡¢¼ç¤ËËÌÄ«Á¯¤òÇ°Æ¬¤Ë¹¶·â¤ÈËÉ¸æ¤ò¸ò¸ß¤Ë¹Ô¤¦ÌÏµ¼ÀïÆ®·Á¼°¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï17ÆüÉÕ¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö³¤¤ò±Û¤¨¤¿¾·¤«¤¶¤ëµÒ¤Î¡ØË¬Ìä¡Ù¤¬ÉÑÈË¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÀïÁè½àÈ÷¤Ï´°È÷¤µ¤ì¥¢¥á¥ê¥«¤¬¶²¤ì¤ë¤Ù¤¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬Åª¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¹¤ë·³»öÉ¾ÏÀ°÷¤ÎÏÀÉ¾¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§´Ú¹ñ¹ñËÉ¾Ê
¡¡´Ú¹ñ·³¤Ï16Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤È¼Â»Ü¤·¤¿Âè5À¤Âå·¿¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤ë±é½¬¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï´Ú¹ñ·³¤Î¡ÖF35A¡×2µ¡¤È¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¡ÖF22¡×2µ¡¤¬»²²Ã¤·¡¢¼ç¤ËËÌÄ«Á¯¤òÇ°Æ¬¤Ë¹¶·â¤ÈËÉ¸æ¤ò¸ò¸ß¤Ë¹Ô¤¦ÌÏµ¼ÀïÆ®·Á¼°¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï17ÆüÉÕ¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö³¤¤ò±Û¤¨¤¿¾·¤«¤¶¤ëµÒ¤Î¡ØË¬Ìä¡Ù¤¬ÉÑÈË¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÀïÁè½àÈ÷¤Ï´°È÷¤µ¤ì¥¢¥á¥ê¥«¤¬¶²¤ì¤ë¤Ù¤¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬Åª¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¹¤ë·³»öÉ¾ÏÀ°÷¤ÎÏÀÉ¾¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§´Ú¹ñ¹ñËÉ¾Ê