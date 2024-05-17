¡Ö¥Ý¥±¥â¥óSV¡×¡¢¡ú7¤Î¹õ¤¤·ë¾½¤Î¥Æ¥é¥ì¥¤¥É¥Ð¥È¥ë¡ÖºÇ¶¯¤Î¥¢¥·¥ìー¥Ì¡×³«ºÅ¡ª 5·î20Æü8»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
³«ºÅ´ü´Ö¡§5·î17Æü9»þ～5·î20Æü8»þ59Ê¬
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢Nintendo SwitchÍÑRPG¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー ¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¥é¥ì¥¤¥É¥Ð¥È¥ë¡ÖºÇ¶¯¤Î¥¢¥·¥ìー¥Ì¡×¤òËÜÆü5·î17Æü¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï5·î20Æü8»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ú7¤Î¹õ¤¤·ë¾½¤Î¥Æ¥é¥ì¥¤¥É¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢Àè½µ¤Ë°ú¤Â³¤Èó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥é¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥¢¥·¥ìー¥Ì¡×¤¬½Ð¸½¡£¡Ö¤µ¤¤¤¤ç¤¦¤Î¤¢¤«¤·¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¡Íø¤¹¤ë¤È¿§¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥Æ¥é¥Ôー¥¹¤ä¤±¤¤¤±¤ó¥¢¥á¤òÉáÃÊ¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ù5¤Î¥Æ¥é¥ì¥¤¥É¥Ð¥È¥ë¤Î·ë¾½¤Ç¡Ö¥Ï¥Ô¥Ê¥¹¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½Ð¸½¤¹¤ë¥¢¥·¥ìー¥Ì¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¥»ー¥Ö¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤1É¤¤Î¤ßÊá¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Àè½µ³«ºÅÊ¬¡Ê5·î10Æü～13Æü¡Ë¤ÈÆ±¤¸Ç½ÎÏ¤Èµ»¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Á°²ó¡ÖºÇ¶¯¤Î¥¢¥·¥ìー¥Ì¡×¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÊá¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
5·î20Æü¡Ê·î¡Ë8»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó ¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¡¢¡ú7¤Î¹õ¤¤·ë¾½¤Î¥Æ¥é¥ì¥¤¥É¥Ð¥È¥ë¤Ë¡ÖºÇ¶¯¤Î¥¢¥·¥ìー¥Ì¡×¤¬½±Íè¡ª- ¥Ý¥±¥â¥ó¸ø¼° (@Pokemon_cojp) May 17, 2024
¤Þ¤¿¡¢Æ±´ü´ÖÃæ¡ú5¤Ë¥Ï¥Ô¥Ê¥¹¤â½Ð¸½Ãæ¡ª
¥Æ¥é¥Ôー¥¹¥²¥Ã¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡ªhttps://t.co/sVS8ejqM97 #¥Ý¥±¥â¥óSV #ºÇ¶¯¤Î¥¢¥·¥ìー¥Ì #¥Æ¥é¥ì¥¤¥É¥Ð¥È¥ë pic.twitter.com/FFdjmHMPWV
©2022 Pokemon. ©1995-2022 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokemon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥êー¥Á¥ãー¥º¡¦¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£