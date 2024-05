¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¨¥¤¥¸¡§¥¤¥ó¥¯¥¤¥¸¥·¥ç¥ó Game of the Year Edition¡×¤¬Epic Games¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛÉÛ¡ª 5·î24Æü¤Þ¤Ç

【Epic Gamesストア:「ドラゴンエイジ:インクイジション Game of the Year Edition」無料】期間:5月17日~5月24日0時

Epic Gamesは、PCゲーム配信プラットフォーム「Epic Gamesストア」にて、PC用RPG「ドラゴンエイジ:インクイジション Game of the Year Edition」の無料配布を5月17日より実施している。期間は5月24日0時まで。

Epic Gamesストアでは毎週ゲームの無料配布を実施している。今回はGame of the Yearの受賞歴のある「ドラゴンエイジ:インクイジション」のDLC全部入りとなる「Game of the Year Edition」が対象。5月24日0時まで無料でダウンロードすることができる。

□Epic Gamesストア「ドラゴンエイジ:インクイジション Game of the Year Edition」のページ

(C) 2014 Electronic Arts Inc.