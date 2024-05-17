¡ÖÀ¤³¦¤Îµµ»³¥â¥Ç¥ë¡×¡¡»°½Å¤Î¥·¥ã¡¼¥×2¹©¾ì¤¬À¸»º½Ì¾®¡¡½¾¶È°÷¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤ä¿Í°÷ºï¸º¸¡Æ¤
¥·¥ã¡¼¥×¤¬¡¢»°½Å¸©µµ»³»Ô¤ÈÂ¿µ¤Ä®¤Ë¤¢¤ë¸©Æâ2¤Ä¤Î¹©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀ¸»º¤ò½Ì¾®¤·¡¢½¾¶È°÷¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤ä¿Í°÷ºï¸º¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»°½Å¸©¤Î°ì¸«ÃÎ»ö¤Ï16Æü¡¢½¾¶È°÷¤Î¸ÛÍÑ¤ä¸©Æâ´ë¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¥·¥ã¡¼¥×¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¡¼¥×¤Ï1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó´É¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤ØÅ¾´¹¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢µµ»³»Ô¤Ê¤É¤Ë¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë»ö¶È¤ÎºÎ»»°²½¤ò¼õ¤±¡¢14Æüº£¸å¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤±±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤È¡¢µµ»³»Ô¤ÈÂ¿µ¤Ä®¤Ë¤¢¤ë¹©¾ì¤ÎÀ¸»ºµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢2¤Ä¤Î¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¾¶È°÷¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤ä¿Í°÷ºï¸º¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯3·îËö»þÅÀ¤Ç¤Î½¾¶È°÷¿ô¤Ïµµ»³¹©¾ì¤ÇÌó1900¿Í¡¢Â¿µ¤Ä®¤Î»°½Å¹©¾ì¤ÏÌó1000¿Í¤Ç¤¹¡£
»°½Å¸©¤Î°ì¸«ÃÎ»ö¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤ÈÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡Ö¸©¤È¤·¤Æ¤â¸ÛÍÑµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£