¾¾»³¡¢£´£·°ÌÈ¯¿Ê¡áÁ´ÊÆ¥×¥íÁª¼ê¸¢³«Ëë¡½ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ
¡¡¡Ú¥ë¥¤¥Ó¥ë¡ÊÊÆ¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼½£¡Ë»þ»ö¡ÛÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âè£²Àï¡¢Á´ÊÆ¥×¥íÁª¼ê¸¢¤Ï£±£¶Æü¡¢ÊÆ¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼½£¥ë¥¤¥Ó¥ë¤Î¥Ð¥ë¥Ï¥é£Ç£Ã¡Ê¥Ñ¡¼£·£±¡Ë¤Ç³«Ëë¤·¤ÆÂè£±¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï£³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î£·£°¤Ç£´£·°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤È¤Ï£¸ÂÇº¹¡£
¡¡ÃæÅç·¼ÂÀ¡¢µ×¾ïÎÃ¤Ï£·£±¤Ç²ó¤Ã¤Æ£¶£µ°Ì¡£¶âÃ«Âó¼Â¤Ï£±£³£·°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬£¶£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££¶£²¤ÏÁ´ÊÆ¥×¥íÁª¼ê¸¢¡Ê£±£¸¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ÎÎòÂåºÇ¾¯¥¹¥³¥¢¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñºÇ¾¯¥¿¥¤¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï£·£²¤Ç£¸£µ°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡¡