Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÃåÍÑ! ¡íÃå¤ä¤»¡í¤ò³ð¤¨¤ë¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ö¥é¡×¤Ë¿·¿§¥â¥«
¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¤Ï5·î15Æü¡¢¥ß¥å¡¼¥ºÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ö¥é¡×(3,900±ß)¤Î¿·¿§¥â¥«¤ò¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ö¥é(¥â¥«)¡×(3,900±ß)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾®´é¥á¥¤¥¯¤Î¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î¥µ¥¤¥É¤Ë±Æ¤òºî¤ë¤³¤È¤ÇÃå¤ä¤»¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¡£ÏÆ¹â¤Î¥µ¥¤¥É¥Ù¥ë¥È¤È¡¢¥È¥Ã¥×°ÌÃÖ¤ò¤°¤Ã¤È°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Þ¤ÇºÙ¤¯±Ç¤¨¤ëÀß·×¤Î¥Ö¥é¡£
¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ö¥é¡×(3,900±ß)
¥µ¥¤¥É¤Î´Ý¤ß¤òºï¤ê¡¢¥È¥Ã¥×°ÌÃÖ¤òÆâ¸þ¤¤ËÀß·×¤·¤¿¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ð¥¹¥È¤òÌµÍý¤Ê¤¯ÆâÂ¦¤Ø¥×¥Ã¥·¥å¡£Æý´Ö¶¹¤á¡¦¥È¥Ã¥×°ÌÃÖ¹â¤á¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ò¥á¥¤¥¯¡£½À¤é¤«¤Ê¡Ö¥½¥Õ¥È¥¿¥Ã¥Á¥ï¥¤¥ä¡¼¡×¤òÈ©¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¥«¥Ã¥×¤Î³°Â¦¤ËÇÛÃÖ¡£·Ú¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÇËèÆü¥é¥¯¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥«¥Ã¥×È©Â¦¤Ï¥½¥Õ¥È¤Ê¥Ô¡¼¥Á¥¹¥¥óÀ¸ÃÏ¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¥º¥êÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤U¥Ð¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡£¥Ð¥¹¥È¤Î²£¹¤¬¤ê¤ä¡¢Ãå¤Ö¤¯¤ìËÉ»ßµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÇöÃå¤Îµ¨Àá¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¾¦ÉÊ¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥â¥«¤ÎÂ¾¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ì¡¼¥É¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ÎÁ´6¿§Å¸³«¡£¥Ö¥é¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥Ä¡×(1,800±ß)¡¢¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¡×(2,100±ß)¤âÈÎÇäÃæ¡£
¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ö¥é(¥â¥«)¡×(3,900±ß)
¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ö¥é(¥â¥«)¡×(3,900±ß)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾®´é¥á¥¤¥¯¤Î¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î¥µ¥¤¥É¤Ë±Æ¤òºî¤ë¤³¤È¤ÇÃå¤ä¤»¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¡£ÏÆ¹â¤Î¥µ¥¤¥É¥Ù¥ë¥È¤È¡¢¥È¥Ã¥×°ÌÃÖ¤ò¤°¤Ã¤È°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Þ¤ÇºÙ¤¯±Ç¤¨¤ëÀß·×¤Î¥Ö¥é¡£
¥µ¥¤¥É¤Î´Ý¤ß¤òºï¤ê¡¢¥È¥Ã¥×°ÌÃÖ¤òÆâ¸þ¤¤ËÀß·×¤·¤¿¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ð¥¹¥È¤òÌµÍý¤Ê¤¯ÆâÂ¦¤Ø¥×¥Ã¥·¥å¡£Æý´Ö¶¹¤á¡¦¥È¥Ã¥×°ÌÃÖ¹â¤á¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ò¥á¥¤¥¯¡£½À¤é¤«¤Ê¡Ö¥½¥Õ¥È¥¿¥Ã¥Á¥ï¥¤¥ä¡¼¡×¤òÈ©¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¥«¥Ã¥×¤Î³°Â¦¤ËÇÛÃÖ¡£·Ú¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÇËèÆü¥é¥¯¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥«¥Ã¥×È©Â¦¤Ï¥½¥Õ¥È¤Ê¥Ô¡¼¥Á¥¹¥¥óÀ¸ÃÏ¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¥º¥êÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤U¥Ð¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡£¥Ð¥¹¥È¤Î²£¹¤¬¤ê¤ä¡¢Ãå¤Ö¤¯¤ìËÉ»ßµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÇöÃå¤Îµ¨Àá¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¾¦ÉÊ¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥â¥«¤ÎÂ¾¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ì¡¼¥É¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ÎÁ´6¿§Å¸³«¡£¥Ö¥é¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥Ä¡×(1,800±ß)¡¢¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¡×(2,100±ß)¤âÈÎÇäÃæ¡£
¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ö¥é(¥â¥«)¡×(3,900±ß)